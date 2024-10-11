Автошколи для людей з інвалідністю: МВС запустило навчальні програми для екзаменаторів

Міністерство внутрішніх справ запровадило навчальні програми для екзаменаторів, які оцінюватимуть випускників автошкіл для людей з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, одним із важливих етапів реалізації проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" є базова підготовка команд екзаменаторів, які проводитимуть практичні іспити для людей з інвалідністю.

Для цього розроблена спеціалізована навчальна програма, яка передбачає:

психологічні аспекти комунікації з особами з інвалідністю та в умовах кризових ситуацій;

вивчення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та відповідного європейського досвіду;

підготовка до приймання іспитів у кандидатів з інвалідністю, з акцентом на комфорт і безпеку.

"Цей спеціальний курс дає можливість екзаменаторам не тільки об'єктивно оцінювати навички кандидатів, але й враховувати їхні індивідуальні потреби, що є важливим кроком у формуванні безбар’єрного середовища. Ми впевнені, що ці зміни позитивно вплинуть на якість підготовки водіїв, а отже – на безпеку на дорогах", – зазначила Павліченко.

"Автошколи для людей з інвалідністю" – флагманський проєкт МВС, який реалізується у межах ініціативи Першої леді України Олени Зеленської "Без бар’єрів". Мета проєкту – створити ефективну та комфортну систему адаптації людей з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей та потреб.

Як повідомлялося, минулого вересня у Києві запустили чат-бот для оформлення поїздок у соціальному таксі для людей із інвалідністю