Підтримка українських біженців серед поляків впала до мінімуму

Лише трохи більше половини поляків – 53% – виступають за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише Euractiv, про це свідчать результати останнього опитування CBOS, передає Європейська правда.

Зазначається, що в лютому 2022 року 94% респондентів заявляли, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року.

Соціологи вважають, що стрімке падіння підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов'язане з "зерновою кризою".

Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.

Чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до українських біженців порівняно з 47% жінок.

Читайте також: Польща зафіксувала різке збільшення експорту до України після початку повномасштабної війни

Крім того, менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%). Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.

Менше половини виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти), навіть незважаючи на те, що партія рішуче підтримує Україну. На диво, цей показник вищий серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" (52% "за" і 45% "проти").

Як повідомлялося, у Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.

Станом на березень 2024 року у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Натомість, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей.