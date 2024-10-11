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Новини
5 091 23

Підтримка українських біженців серед поляків впала до мінімуму

біженці,польща

Лише трохи більше половини поляків – 53% – виступають за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише Euractiv, про це свідчать результати останнього опитування CBOS, передає Європейська правда.

Зазначається, що в лютому 2022 року 94% респондентів заявляли, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року.

Соціологи вважають, що стрімке падіння підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов'язане з "зерновою кризою".

Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.

Чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до українських біженців порівняно з 47% жінок.

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Крім того, менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%). Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.

Менше половини виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти), навіть незважаючи на те, що партія рішуче підтримує Україну. На диво, цей показник вищий серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" (52% "за" і 45% "проти").

Як повідомлялося, у Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.

Станом на березень 2024 року у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Натомість, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей.

Автор: 

біженці (707) мігранти (437) Польща (2457) міграція (218)


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Топ коментарі
+9
Серед тих біженців переважають бєженци…
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11.10.2024 14:27
+6
Пані Олено . Я проживаю за кордоном вже 26 років і так як поводиться наші люди (більшість наших людей) я теж би погано ставився до них.
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11.10.2024 14:30
+5
то не сонцесяйний винен, хай би він здох. А вкраїнчики, які буцімто потікали від війни і їздять по Польщі на автомобілях преміум класу і з іменними номерами. І притому белькочуть часто російською. Полякі заїбалися розуміти таке "горе".
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11.10.2024 14:56
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Сонцесяйний допоміг
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11.10.2024 14:19 Відповісти
Нічого, хай готуються моска...ню приймати! Тільки не біжінців, а на танках!
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11.10.2024 14:20 Відповісти
Пані Олено . Я проживаю за кордоном вже 26 років і так як поводиться наші люди (більшість наших людей) я теж би погано ставився до них.
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11.10.2024 14:30 Відповісти
то не сонцесяйний винен, хай би він здох. А вкраїнчики, які буцімто потікали від війни і їздять по Польщі на автомобілях преміум класу і з іменними номерами. І притому белькочуть часто російською. Полякі заїбалися розуміти таке "горе".
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11.10.2024 14:56 Відповісти
Ти довбограй? Іменні номера - не дійсні за кордоном. Та і коштують копійки. А вот бізнеса з України позабирали у Польщу - вот тут ти маєш плакати, а не через те, шо ти бачиш дорогу машину, яку купити не можеш. Дорога машина - коштує в ремонті, а це бабки. Звідки? З бізнесу. А куди гроші йдуть? В Польщу. Тому давай ти не будеш ахінєю нест
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14.10.2024 14:23 Відповісти
Nik vajder - Як поводяться наші люди? Якщо ви такий же з наших людей і пишите без конкретики про більшість людей. Як ви це виміряли, хто вирішив що вчинок поган а не захист на ненавість наприклад від поляка? Ви більше схожі на брехуна.
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11.10.2024 15:06 Відповісти
Більшість нашого населення це невиховані, погано освідчені, хамовато-бидлуваті люди, з огидними замашками. І це нажаль факт.
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11.10.2024 16:10 Відповісти
Вибачте, але коли українців в Польщі дофіга, особливо в Любліні, за 100 км від кордону, то й % бидла більший, ніж коли їх менше. Особливо видно поведінку крутеликів, які потікали зі сходу України. Підвозив жінку з дитиною влітку з озера, вона була ніби з Луцька. То розповідала, як біля них відпочивала гоп-компанія російськомовних українців. Голосно включали російську попсу, а в кінці ще й помили мангал в озері поміж дітей, що купались. То як на це поляки дивляться? Вони не всі до речі відрізняють українську від російської. Таких прикладів маю безліч, бо підробляю на таксі часом. Кожен 3-й пасажир - українець. Трапляються білоруси. Кацапа певно один раз віз, і то не 100%. Просто ім'я було в аплікації - Федор.
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11.10.2024 16:29 Відповісти
Як мені подобаються оці окуєнні історії про бидлуватих східняків. Особливо від людини з Волині.
Знаю купу західняків які закордоном якшаються з москалями і ходять на їх зборіща тусить, при тому що в українському клубі їх ніколи не бачили. От вам і україномовні західняки.
Зате як не український івент, то повно людей з Донецька, Харкова, Київа і Одеси - так, вони потроху збирають гроші на ЗСУ на ярмарках і висилають родичам на фронт.
Так само знаю немало закарпатців, з буковини, і прикарпаття, що досі розказують який яник був хороший...
Забувайте вже свої міфи про східняків- відсоток бидла усюди однаковий. Бо інакше хтось може ткнути вас же носом у польські і німецькі дослідження 30-х років про те що ті ж волиняки набагато бидлуватіші ніж галичани...
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11.10.2024 22:02 Відповісти
Якась така історія трапилась. Саме 10 місяців на таксі, в аплікаціях я відображаюсь як поляк, тому часом цікаво послухати земляків, які думають, що їх не розуміють. Коли говорять між собою чи по телефоні. Якось забирав 4-х російськомовних панночок років по 25, з ресторану. Дуже було цікаво послухати їх філософські бесіди, шкода лише що тільки 3 км.
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13.10.2024 17:47 Відповісти
люто плюсую. був у цьому році тиждень у Чехії. бидляки та бидлячки у переважній більшості. іспанський сором
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11.10.2024 16:51 Відповісти
вони й готові, на відміну від тих, хто збирався на шашлики
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11.10.2024 15:01 Відповісти
Серед тих біженців переважають бєженци…
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11.10.2024 14:27 Відповісти
Що, тільки в Польщі? Справді? Допомога - це бюджет держави, гроші платників, таке не тільки в Польщі, знаю. А ще бидло, якого немало серед біженців допомагає в цьому. Тут ось держава дуже добре допомагає, але знаходяться екземпляри, які засирають мережі претензіями, що їм мало та невчасно.
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11.10.2024 14:41 Відповісти
Чоловіки більш прихильно ставляться бо в них самих як бачиш гарну дівчину, то це полюбому українка, або з українськими коренями, от і все
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11.10.2024 21:55 Відповісти
Бо більшість вже заробітчани.
Це гра словами.
Типу, хто оплачує нам послуги старлінку?
Через які країни відбувається логістика?
Впала бо не стояла. Перестаньте вже робити всіх чмошніками і частіше дивіться в люстерко.
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12.10.2024 01:18 Відповісти
Як не крутіть ,а українці за кордоном в основному реально бидлота ,більше скажу ,якщо ви за кордоном і вам попадеться українець який вам захоче "допомогти" з роботою - тікайте!! Він вас в 95% захоче кинути на гроші! Навіть москалота за кордоном такого не робить.Так що ще почекайте трошки і українців будуть ненавидіти всюди,через придурків які псують імідж усієї України.А найбільша біда в тому,що а окопах і померли кращі українці ,в той час як виїхали саме ті ,які цю війну і притягнули.ТАК що "нормальні" українці які виїхали і шукають хорошого життя за кордоном ,шукайте країни де менше українців і москалів.
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12.10.2024 13:55 Відповісти
Із рубрики «Єрмаківська соціологія». Ага. Вірю я: Ккраїнці зробили 1% ВВП Польщі, тимчасокий побит - за три місяці. За три роки - паспорт. А ви і далі вірте, що Поляки проти нас
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14.10.2024 14:19 Відповісти

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