Підтримка українських біженців серед поляків впала до мінімуму
Лише трохи більше половини поляків – 53% – виступають за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як пише Euractiv, про це свідчать результати останнього опитування CBOS, передає Європейська правда.
Зазначається, що в лютому 2022 року 94% респондентів заявляли, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року.
Соціологи вважають, що стрімке падіння підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов'язане з "зерновою кризою".
Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.
Чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до українських біженців порівняно з 47% жінок.
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Крім того, менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%). Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.
Менше половини виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти), навіть незважаючи на те, що партія рішуче підтримує Україну. На диво, цей показник вищий серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" (52% "за" і 45% "проти").
Як повідомлялося, у Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.
Станом на березень 2024 року у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Натомість, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей.
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Знаю купу західняків які закордоном якшаються з москалями і ходять на їх зборіща тусить, при тому що в українському клубі їх ніколи не бачили. От вам і україномовні західняки.
Зате як не український івент, то повно людей з Донецька, Харкова, Київа і Одеси - так, вони потроху збирають гроші на ЗСУ на ярмарках і висилають родичам на фронт.
Так само знаю немало закарпатців, з буковини, і прикарпаття, що досі розказують який яник був хороший...
Забувайте вже свої міфи про східняків- відсоток бидла усюди однаковий. Бо інакше хтось може ткнути вас же носом у польські і німецькі дослідження 30-х років про те що ті ж волиняки набагато бидлуватіші ніж галичани...
Це гра словами.
Типу, хто оплачує нам послуги старлінку?
Через які країни відбувається логістика?
Впала бо не стояла. Перестаньте вже робити всіх чмошніками і частіше дивіться в люстерко.