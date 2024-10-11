ЄС хоче створити новий фонд військової допомоги Україні, щоб обійти вето Орбана. Але за це має проголосувати Угорщина

Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Про це пише El Pais, передає LIGA.net.

Як зазначається, Угорщина вже близько півтора року блокує виплату 6 млрд євро, які мали компенсувати країнам ЄС поставки зброї для Києва.

У відповідь на це Євросоюз розглядає варіант створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши Угорщину. Проте для заснування такого фонду потрібна згода всіх 27 країн-членів, включно з Будапештом.

Повідомляється, що міністри закордонних справ обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, яку організовує Жозеп Боррель. Розглядаються й інші варіанти обходу блокування, однак вони вимагають юридичної перевірки.

Крім того, ЄС готує пакет у 35 млрд євро для України з використанням заморожених російських активів, але й тут Угорщина перешкоджає ухваленню рішення, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США.

Угорщина вже кілька місяців блокує виділення 6,5 млрд євро військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, аргументуючи це побоюванням, що її внески будуть використані для підтримки українських військових зусиль.

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нещодавно заявив, що Будапешт продовжить блокувати виділення цих коштів, доки Україна не відновить транзит російської нафти для компанії "Лукойл".

Кошти для України

Як повідомлялося, 9 жовтня цього року Рада Європейського Союзу досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від G7, для якого використають прибутки від заморожених російських активів.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Згодом стало відомо, що Угорщина не схвалить рішення Європейського Союзу, яке дозволить розблокувати надання Україні кредиту в 50 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, до проведення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому президент Росії Владімір Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".