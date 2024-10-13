Косметика українських виробників може подорожчати на 50% через правила ЄС

Косметика українського виробництва подорожчає на 20-50% через впровадження європейських правил створення та продажу косметичних засобів.

Про це пише Forbes Ukraine, передає LIGA.net.

"Ціна на косметику внутрішніх виробників зросте на 20-50%", – заявив засновник Archimed, що консультує іноземні компанії ніші, Микола Романьок.

Як зазначається, з серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва через гармонізацію із законами Європейського Союзу.

"Це суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо", – зауважила своєю чергою співзасновниця бренду косметики Livesta Світлана Діхтяренко.

В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які в 2023 році сплатили 1,8 млрд грн податків, йдеться в аналітиці дослідницької агенції Fama. Нові правила для них – це екзамен на виживання, пише видання.

"Доведеться вкласти понад $7-$10 тис. для завершення переходу. Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – сказала співзасновниця косметичного бренду Crumb Євгенія Лисенко.

Також ціна на косметику українського виробництва буде залежати від того, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, що теж підпадають під регламент.

Раніше стало відомо, що зростання цін у вересні перевищило прогноз Нацбанку, а в найближчі місяці інфляційний тиск зберігатиметься.

До того повідомлялося, що бізнес у вересні пом’якшив оцінки ділової активності, водночас підприємства всіх секторів прогнозують підвищення цін на власну продукцію та послуги.