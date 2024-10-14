Санкції працюють: Інвестори з "дружніх" Росії країн почали активно розпродавати російські акції

Інвестори з "дружніх" Росії країн почали активно розпродувати російські акції після того, як США запровадили санкції проти "Московської біржі". Так, за підсумками другого кварталу поточного року активи на рахунках нерезидентів у російських брокерів скоротилися на 9,6%, або майже на 189 млрд руб. – до 1,77 трлн руб.

Це випливає із даних Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Як зазначається, сильне падіння активів йде на рахунках клієнтів брокерів із міжнародних офшорних зон (Віргінські острови, Панама та Беліз), а також країн ближнього зарубіжжя.

Так, активи клієнтів з Азербайджану впали на 65% (до 0,5 млрд руб.), Узбекистану – на 30% (до 59,7 млрд руб.), а Казахстану – на 20% (до 185,8 млрд руб.).

Востаннє іноземні інвестори скорочували вкладення у російські активи у третьому кварталі 2022 року. Тоді вони впали до 0,5 трлн руб. на тлі західних санкцій та турбулентності на фондовому ринку.

Однак у подальшому інвестиції зростали. За підсумками шести кварталів, що завершилися 31 березня 2024 року, індекс "Мосбіржі" піднявся на 70%, до 3333 пунктів. У другому кварталі розпочалася корекція, за підсумками якої індекс знизився на 5,5%, до 3154 пунктів.

Ситуацію посилили американські санкції проти "Мосбіржі", "Національного клірингового центру" та "Національного розрахункового депозитарію". Інвестори почали йти з російського ринку через ризик вторинних санкцій, а також через те, що стали недоступні валютні торги.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія".

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.