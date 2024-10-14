Відновлення енергетики: Банки за чотири місяці схвалили заявок від бізнесу на 55 мільярдів

Українські банки за червень-вересень 2024 року отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн. Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 7,9 млрд грн, а обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатами опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу із відновлення енергетичної інфраструктури за період з 1 червня до 30 вересня 2024 року.

Зокрема, у вересні:

подано 514 заявок на суму 8,4 млрд грн;

схвалено 1081 заявку на суму 2,7 млрд грн;

надано 220 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими позиками бізнесу становить близько 200 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (96 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (51 мВт) та побудову СЕС (49 мВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1,1 тис. кредитів загальним обсягом 133 млн грн.

Обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 204 млн грн.

"Ми бачимо висхідну динаміку реалізації банками спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики, адже протягом вересня валовий портфель кредитів бізнесу подвоївся", – сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Нагадаємо, за сприяння Національного банку 20 банків ыз часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

На початку вересня повідомлялося, що українські банки від початку червня отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн

Як повідомлялося, з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма "Доступні кредити 5-7-9" для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.