Влада Києва замовила ремонт аварійного мосту біля метро "Дарниця" за 440 мільйонів

Комунальна корпорація "Київавтодор" 9 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Автомагістраль-Південь" ремонт шляхопроводу над Броварським проспектом біля метро "Дарниця" за 440 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому "Київавтодор" відхилив дешевшу пропозицію "Мостобудівельного загону № 112" через претензії до листа, яким фірма мала підтвердити досвід виконання подібних робіт. Ще одним учасником тендеру була інша велика будівельна компанія "Автострада", але її ціна була вищою, ніж пропозиція переможця торгів.

За останні чотири роки "Автомагістраль-південь" виграла підрядів на 147 млрд грн. Це найбільший показник у "Прозорро". Фірма "Автострада" мала замовлень на 121 млрд грн.

4 жовтня "Автомагістраль-Південь" заявила про обшуки, проведені Головним слідчим управлінням Національної поліції, а також Департаментом стратегічних розслідувань. Головне слідче управління очолює Максим Цуцкірідзе, близький до заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Департамент стратегічних розслідувань очолює Андрій Рубель.

Компанія повідомила, що провадження відкрили через декілька тендерів, виграних нею у різний час у різних регіонах, під час обшуків вилучили документи щодо проєктів 2020-2024 років. До яких саме тендерів мали претензії правоохоронці, в компанії не уточнили.

У Нацполіції згодом повідомили, що йшлось про проєктні та виконавчі документи щодо окремих об’єктів критичної інфраструктури з метою їх дослідження щодо умисного завищення вартості робіт. Однак конкретних даних теж не надали.

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Як повідомлялося, на цьому тендері "Київавтодор" планував замовити ремонт мосту по вулиці Будівельників – одного із двох основних шляхопроводів, які з'єднують північну і південну частину лівого берега Києва. На період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом буде закритий і здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Під час ремонту на мосту замінять зношене дорожнє покриття та гідроізоляцію. Також заплановано усунути пошкоджені конструкції деформаційних швів і привести до належного стану залізобетонні ділянки прогонових будов та опор. Крім того, встановлять нові поруччя та огородження, опори освітлення, а на тротуарах з'являться фігурні елементи мощення та велодоріжки. Під час реконструкції також планують збільшити пропускну спроможність розв’язки.

Цей шляхопровід побудували у 1963 році, відтоді його жодного разу капітально не ремонтували, повідомляли у "Київавтодорі". У 2018 році на мосту провалився тротуар. У 2021 році після спеціального обстеження технічний стан шляхопроводу визнали як непрацездатний, а його залишковий ресурс – як вичерпаний.