Влада Росії визнала, що додаткові витрати бюджету цього року підуть на війну

Різке збільшення бюджетних видатків Росії під кінець року порівняно з планом пов'язане, головним чином, з розв'язаною РФ повномасштабною війною проти України.

Про це заявила перша заступниця міністра фінансів Ірина Окладнікова на засіданні бюджетного комітету Держдуми РФ, передає The Moscow Times.

"Це витрати дуже оперативного реагування, в основному це обороноздатність", – сказала Окладнікова.

Закон про російський бюджет передбачав цьогорічні витрати в розмірі 36,7 трлн руб., що на 13% більше від минулорічних, але російському Мінфіну й цього виявилося замало.

Так, улітку бюджетний розпис зріс до 38 трлн руб., а у внесеному 30 вересня до Держдуми РФ бюджеті на 2025 рік видатки цього року було вказано вже у розмірі 39,4 трлн руб.

На що буде витрачено додаткові кошти, невідомо: інформація про структуру видатків поступово закривалася. Так, спочатку перестали публікуватися оперативні дані про виконання бюджету, а з цього року інформація про розподіл видатків за напрямками не включається навіть до законів про виконання бюджету, які ухвалюються щороку.

Тим часом виконання бюджету щороку суттєво відрізняється від плану.

Збільшення витрат може бути пов'язане з повномасштабною війною проти України, але підтверджень цьому досі не було.

Спочатку оборонні витрати Росії цього року планувалися у вигляді 10,8 трлн руб. Якщо додати до них половину від літнього збільшення бюджетного розпису (0,7 трлн руб.) і 1,5 трлн руб. додаткових витрат, про які говорила Окладнікова, вийде майже 13 трлн руб., які держава витратить за рік на армію та ВПК.

Наприкінці вересня стало відомо, що російський уряд готується знову різко збільшити витрати бюджету на армію, щоб оплатити розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, яка вже обійшлася російським платникам податків у 22 трлн руб.

Скільки Росія витачає на війну?

Як повідомлялося, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трлн руб.

У середньому на утримання армії та закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд руб. на тиждень, 29 млрд руб. на день, або 1,2 млрд руб. на годину.

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну