Комітет Європарламенту підтримав кредит для України на 35 мільярдів євро за рахунок російських активів

Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі більшістю голосів підтримав надання Україні фінансової підтримки у вигляді кредиту на 35 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ.

Про це йдеться в повідомленні Європарламенту, передає Укрінформ.

"Комітет із питань торгівлі проголосував на користь рішення, – 31 голос "за", 4 "проти", ніхто не утримався, яким підтримується пропозиція Європейської комісії підтримати Україну за рахунок виключної макрофінансової допомоги у вигляді кредиту до 35 млрд євро. Це є внеском ЄС у ініціативу G7 з підтримки України шляхом виділення $50 млрд (близько 45 млрд євро) для відповіді на термінові фінансові потреби України, що постає перед російською жорстокою агресивною війною", – сказано в повідомленні.

Платежі за цим надзвичайним макрофінансовим кредитом, як і за іншими кредитами від країн G7, будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів Центробанку Росії, та координуватимуться через Кредитний механізм співробітництва з Україною, який був нещодавно створений за пропозицією Європейської Комісії.

Майбутні надходження від заморожених російських активів, як і можливі внески від країн-членів ЄС та інших країн, будуть доступними для України через згаданий механізм з метою допомогти країні у виплатах по надзвичайному макрофінансовому кредиту, а також по кредитах від інших партнерів по G7, які, за висновком Єврокомісії, можуть бути кваліфіковані для таких виплат.

Згадані надзвичайні фінансові прибутки будуть використовуватися виключно для обслуговування та виплат за такими правомірними кредитами та за надзвичайним макрофінансовим кредитом.

Україна зможе використовувати новий макрофінансовий кредит у сферах, які вважає за необхідне.

Система управління та контролю за такими виплатами викладена в Українському плані поряд із спеціальними заходами, що спрямовані на запобігання зловживанням та іншим порушенням.

Уточнюється, що нові кошти в рамках макрофінансового кредиту будуть доступними для України до кінця 2024 року, і мають бути виплачені до кінця 2025 року.

Окремо наголошується, що виплати за цим макрофінансовим кредитом обумовлені дотриманням Україною власних зобов’язань щодо ефективних демократичних перетворень, щодо поваги до прав людини.

Ці та інші політичні передумови будуть викладені в Меморандумі про порозуміння, який визначатиме порядок виплат за згаданим кредитом.

Утім, ця пропозиція Єврокомісії щодо виплати Україні надзвичайного макрофінансового кредиту в обсязі 35 млрд євро має отримати підтримку усього Європейського парламенту.

Очікується, що Європарламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21-24 жовтня.

Деталі нового кредиту

Рада Європейського Союзу на початку жовтня цього року досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро.

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Згодом стало відомо, що Угорщина не схвалить рішення Європейського Союзу, яке дозволить розблокувати надання Україні кредиту в 50 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, до проведення президентських виборів у США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому президент Росії Володимир Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".