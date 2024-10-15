Чехія витратила на російську нафту й газ понад 7 мільярдів євро. Це в 5 разів більше, ніж допомога Україні

Чехія витратила на російську нафту й газ понад 7 млрд євро, і це більш ніж у п'ять разів більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала у вигляді допомоги Україні.

Про це йдеться у звіті Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря, передає LIGA.net.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Європейського Союзу вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря.

Очікувалося, що згодом вони замінять Росію на інших постачальників палива.

Проте у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, а імпорт нафти Чехією приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро надходжень з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Незважаючи на те, що на ринку достатньо вільних потужностей, щоб повністю замінити російську нафту, Чехія продовжує закупівлі та заробляє на цьому.

Єдиний переробник сирої нафти в Чехії – компанія Orlen Unipetrol, що належить польській PKN Orlen, – скористалася звільненням від заборони ЄС на імпорт російської нафти.

Вона купила великі обсяги російської сирої нафти в середньому на 21% дешевше за азербайджанську в 2023 році й заробила близько 1,2 млрд євро додаткового прибутку.

Як Чехія може замінити російські поставки

За ствердженнями аналітиків, Чехія може повністю замінити поставки російської сирої нафти шляхом максимального використання Трансальпійського нафтопроводу, збільшення імпорту нафтопродуктів із Німеччини та використання величезних запасів сирої нафти в країні.

Подібним чином Чехія може повністю припинити купувати російський газ, оскільки вона має достатньо альтернативних неросійських варіантів поставок із Норвегії та світового ринку LNG.

"Для завершення свого стратегічного відокремлення від російської нафти ЄС повинен закрити всі прогалини в санкціях, включно з винятками для нафтопроводу "Дружба" та лазівкою в нафтопереробці, яка дозволила третім країнам збільшити закупівлі російської нафти та продавати надлишки нафтопродуктів назад до ЄС", – наголошується у звіті.

Нафтопровід "Дружба"

Наприкінці серпня спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка заявив, що потенційне припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну з наступного року не буде проблемою для Чехії.

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Чехія та російська нафта

У жовтні минулого року прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що Чехія в найближчі місяці позбавиться залежності від постачання нафти з Росії.

У вересні стало відомо, що Чехія імпортувала рекордний обсяг російської нафти за останні 11 років.