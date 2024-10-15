Країни ЄС мають почати із себе: Борель про боротьбу з обходом санкцій проти Росії

Росії вдається обходити санкції ЄС, це дозволяє країні-агресору отримувати електронні компоненти для виробництва зброї, які часто мають європейське походження. Тож країни ЄС мають починати боротьбу із обходом санкцій не з третіх країн, а у себе вдома, з посилення контролю за експортною активністю компаній, що виробляють такі електронні елементи.

Про це високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив напередодні увечері у Люксембурзі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Укрінформ.

"Обхід санкцій дозволяє Росії підтримувати свою машину війни. Ми бачимо прогрес у подоланні такого обминання санкцій, але має бути зроблено набагато більше. Електронне обладнання та елементи західних зразків продовжують потрапляти у зброю та у військову техніку Росії. Коли ви робите автопсію російських зброї, ви знаходите там західні електронні компоненти. Тож ми маємо продовжувати боротися проти обходу санкцій та починати цю роботу вдома. Ми маємо посилити контроль за компаніями, які експортують критичні елементи до третіх країн", – заявив Боррель.

Він повідомив, що під час Ради ЄС у понеділок міністри закордонних справ заслухали спецпредставника ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана, та обговорили шляхи посилення санкцій проти країни-агресора та підвищення їхньої ефективності.

"Нам потрібно більше санкцій проти російського "тіньового флоту" та проти російських спроможностей експортувати вуглеводні. Збільшується кількість суден, що дозволяють Росії продовжувати експорт нафти поза лімітами та поза ціновими стелями. Тож він (О’Салліван, – ред.) просив розглянути пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності такого режиму санкцій", – розповів високий представник ЄС.

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Як повідомлялося, Боррель також заявив, що Країни ЄС майже досягли мети щодо розблокування Європейського фонду миру, кошти з якого використовуються для фінансування військової допомоги Україні.

Наразі фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда) блокує Угорщина.