Росія за тиждень витрачає на війну проти України більше, ніж 80% її регіонів – за рік

Російський уряд наприкінці вересня опублікував проєкт бюджету на 2025 рік з рекордними військовими видатками у розмірі 13,2 трлн руб., або 38 млрд руб. на день. Цього року витрати бюджету Росії на армію та силовиків становлять 11,1 трлн руб., або близько 210 млрд руб. на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається,лише 18 суб'єктів Російської Федерації із 83 (без урахування окупованих українських територій) мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Серед них Москва (4,7 трлн руб.), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб.) та відповідні області, а також регіони з розвиненою добувною та переробною промисловістю.

У 64 регіонах річні бюджети нижчі за витрати Росії на війну за сім днів, а в майже чверті регіонів бюджети менші за третину тижневих військових витрат, серед них національні республіки – Кабардино-Балкарія, Тива, Марій Ел, Північна Осетія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай та депресивні області – Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська, Псковська.

Чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день (30 млрд руб.): Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія та Ненецький автономний округ.

Раніше повідомлялося, що влада Росії визнала, що додаткові витрати бюджету цього року підуть на війну.

Наприкінці вересня стало відомо, що російський уряд готується знову різко збільшити витрати бюджету на армію, щоб оплатити розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, яка вже обійшлася російським платникам податків у 22 трлн руб.

Скільки Росія витачає на війну?

Як повідомлялося, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трлн руб.

У середньому на утримання армії та закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд руб. на тиждень, 29 млрд руб. на день, або 1,2 млрд руб. на годину.

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну