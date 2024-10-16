Всі гроші – на війну: У Росії обвалилися продажі будівельно-дорожньої техніки через брак коштів на ремонт доріг

Російські заводи, що випускають будівельно-дорожню техніку, зіткнулися з різким падінням продажів: у серпні цього року вони реалізували продукції на 5,1 млрд руб., що на 33,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили в асоціації "Росспецмаш", передає The Moscow Times.

"Ми вже кілька місяців спостерігаємо зниження відвантажень на внутрішній ринок. Це стосується не лише техніки російського виробництва, але й імпорт теж падає. І це падіння пришвидшується. Ми спостерігаємо, що запаси на складах зростають на заводах і у дилерів", – сказав заступник директора "Росспецмашу" В'ячеслав Пронін.

Причинами такого глава "Росспецмашу" назвав високу ключову ставку Центробанку РФ, який "фактично знищує інвестпрограми заводів та інвестпрограми клієнтів", а також правила щодо оплати робіт на держбудівлях.

"Фактично забудовники лише наступного року отримають гроші за проєкти, які вони виконують цього року. Вони не мають власних коштів, а кредити вони взяти не можуть, тому що ставка завищена", – пояснив Пронін.

На цьому фоні на російський ринок активно заходять китайські імпортери. У деяких сегментах частка іноземних машин уже перевищує 90%. Зокрема, це стосується екскаваторів, фронтальних навантажувачів та асфальтоукладальників.

У серпні обсяг переданої техніки, включно з іноземними моделями, знизився на 30% стосовно серпня 2023 року.

Брак фінансування

Раніше глава Мінтрансу Росії Роман Старовойт заявив про деградацію федеральної дорожньої мережі через відсутність необхідних обсягів фінансування.

У зв'язку з цим, за його словами, уряд збирається відмовитися від будівництва нових і сконцентруватися на ремонті доріг, що вже є. При цьому він наголосив, що доручення президента Росії Владіміра Путіна побудувати до 2030 року 50 нових обходів міст буде виконано, а інші раніше заплановані траси збудують, "якщо будуть додаткові можливості".

Про різке погіршення стану федеральної дорожньої мережі наприкінці минулого року говорив помічник президента РФ Ігор Левітін. За його словами, це сталося через зниження рівня утримання доріг.

Віцепрем'єр Рросії Марат Хуснуллін, який відповідає за будівництво, закликав визначити, скільки коштує "реальне утримання" федеральних доріг. Він зазначав, що російський уряд об'єднав 136 тис. км основних федеральних та регіональних доріг в єдину "опорну мережу", 85% якої потрібно відремонтувати до 2027 року. Для цього Кабмін Росії ухвалив п'ятирічний план дорожньої діяльності з фінансуванням понад 13 трлн руб.

Куди витрачаються гроші

Раніше повідомлялося, що російський уряд наприкінці вересня опублікував проєкт бюджету на 2025 рік із рекордними військовими видатками у розмірі 13,2 трлн руб., або 38 млрд руб. на день. Цього року витрати бюджету Росії на армію та силовиків становлять 11,1 трлн руб., або близько 210 млрд руб. на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів.

За першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трлн руб.

У середньому на утримання армії та закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд руб. на тиждень, 29 млрд руб. на день, або 1,2 млрд руб. на годину.

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

Детальніше читайте в матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну