KИТ Group отримала нагороду Banker Awards як надійний технологічний партнер з обмінних операцій

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Один із найбільших операторів ринку небанківських фінансових послуг України компанія KИТ Group отримала нагороду престижної галузевої премії Banker Awards 2024 у номінації "Надійний технологічний партнер з обмінних операцій".

Нагорода підтверджує лідерські позиції KИТ Group і підкреслює її інноваційний підхід до обслуговування клієнтів, повідомляють у пресслужбі компанії.

"Ця престижна галузева відзнака – визнання багаторічних зусиль нашої команди щодо розвитку та постійного вдосконалення сервісу, його клієнтської та IT-інфраструктури. Невдовзі ми здивуємо наших клієнтів новими сервісами, готуючи до запуску фірмовий застосунок і низку нових послуг", – зазначив Георгій Шейко, директор зі стратегічного розвитку KИТ Group.

KИТ Group здобула відзнаку Banker Awards 2024 завдяки своїй надійності й активному впровадженню інновацій. Вони роблять процес обміну валют ще більш зручним і безпечним. Однією з таких унікальних інноваційних опцій є можливість фіксації курсу валют завдяки онлайн-бронюванню на сайті компанії, що дозволяє клієнтам здійснювати фінансові операції максимально вигідно. Для турботи про час клієнтів компанія впроваджує системи електронного управління чергою, а безперебійне обслуговування клієнтів у мережі відділень KИТ Group забезпечують рішення для їхньої енергетичної незалежності.

Мережа компанії має національне покриття із 91 відділення в усіх обласних центрах і ключових містах України. KИT Group продовжує стрімку регіональну експансію та інвестує у відкриття нових відділень, які мають сучасний оновлений формат обслуговування високої якості й отримають унікальну айдентику в рамках ребрендингу мережі, що виділить відділення одного із найбільших операторів ринку обміну валют країни з-поміж інших.

"Активне впровадження інновацій та постійні інвестиції в розвиток продуктів і технологій забезпечують KИT Group лідерські позиції завдяки динамічному розширенню географії присутності та наданню великого переліку сучасних фінансових сервісів", – зазначили організатори Banker Awards 2024. Нові технології дозволили KИT Group створити унікальну на українському ринку сервісну фінтех-екосистему. У перспективі компанія запустить власний сервісний застосунок та інвестиційні сервіси для збереження та примноження заощаджень.

Премія Banker Awards – це не лише визнання надійності й інноваційності компанії, але й підтвердження того, що KИТ Group формує нові стандарти якості на українському ринку фінансових послуг: "КИТ Group задає високий стандарт розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг, адаптуючи свою діяльність до вимог прозорості та надійності фінансових сервісів, що відповідають вимогам Європейського Союзу. KИT Group має відділення у Варшаві та працює над розширенням своєї присутності в країнах Європи".

KИT Group – міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, що понад 11 років займає провідні позиції на ринку небанківських фінансових послуг України. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. Компанія є одним із найбільших операторів у цій сфері, входить до переліку найбільших платників податків у своїй галузі, є одним із лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.