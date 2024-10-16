Російські удари по одеським портам: Україна закликала Міжнародну морську організацію направити спостерігачів

Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час переговорів представниками урядів країн Нордично-Балтійської вісімки (Швеція, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Ісландія), як відбулися в Одесі, повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга під час зустрічі розповів про суттєве посилення російського повітряного терору та ударів по цивільних суднах, зерносховищах, терміналах та іншій портовій інфраструктурі. Міністр запропонував партнерам розглянути можливість додаткового сприяння у страхуванні суден і терміналів.

"Тут, в Одесі, російський повітряний терор особливо відчутний. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак проти наших портів, внаслідок яких було пошкоджено понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна, знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції", – розповів Сибіга.

Він нагадав, що лише за останній місяць російські удари пошкодили чотири судна, зокрема з вантажами зерна для Єгипту та кукурудзи для Італії, а також гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

"Ось які цілі обирає Росія для своїх ударів – цивільні судна, зерносховища, термінали. Це не просто удари по нашій економіці. Це удари по глобальній продовольчій безпеці. Росія ставить мільйони людей у світі під загрозу голоду", – заявив міністр.

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Як повідомлялося, 9 жовтня Росія завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".

7 жовтня Росія завдала удару балістичною ракетою по цивільному судну "OPTIMA" під прапором Палау, загинула одна людина, ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет, повідомляв міністр Олексій Кулеба.

У ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

Тоді Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.