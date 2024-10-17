Власника Facebook та Instagram судитимуть у США за залежність підлітків від соцмереж

Материнська компанія соціальних мереж Facebook та Instagram – Meta – повинна буде відповідати в суді за позовами штатів США, які звинувачують її у спричиненні проблем психічного здоров'я серед підлітків через створення залежності від соцмереж.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, суддя окружного суду США з Окленда Івонн Гонсалес Роджерс відхилила спробу Meta відкинути претензії, висунуті штатами у двох окремих позовах, поданих минулого року: один стосується понад 30 штатів, включно з Каліфорнією та Нью-Йорком, а інший – Флориди.

Роджерс наклала деякі обмеження на частину претензій штатів, погодившись із Meta, що федеральний закон, відомий як Розділ 230, який регулює онлайн-платформи, частково захищає компанію. Однак вона визнала, що штати надали достатньо інформації щодо нібито оманливих заяв компанії, щоб продовжити розгляд більшості справ.

Суддя також відхилила клопотання Meta, TikTok від ByteDance, материнської компанії Google – Alphabet, YouTube і Snap щодо закриття пов'язаних позовів щодо тілесних ушкоджень окремих позивачів. Однак ці компанії не є відповідачами за позовами штатів.

Зазначається, що це рішення відкриває шлях для штатів та інших позивачів шукати більше доказів і потенційно вийти на судовий процес. Однак це не є остаточним рішенням щодо суті їхніх справ.

Адвокати позивачів у спільній заяві назвали це рішення "значною перемогою для молодих людей по всій країні, які зазнали негативного впливу платформ соціальних медіа, що викликають залежність".

Представник Meta своєю чергою заявив, що компанія в цілому не згодна з рішенням і що вона "розробила численні інструменти для підтримки батьків і підлітків", включно з новими "акаунтами підлітків" в Instagram із додатковим захистом.

Представник Google назвав ці звинувачення "просто неправдою" і сказав, що "забезпечення молоді більш безпечним і здоровим досвідом завжди було основою нашої роботи".

Штати вимагають судових наказів проти ймовірно незаконної ділової практики Meta та вимагають невизначених грошових відшкодувань.

Сотні позовів були подані різними позивачами, де компанії звинувачувалися в розробці алгоритмів, що викликають звикання, які призводять до тривоги, депресії та проблем із зовнішнім виглядом підлітків, і в нездатності попередити про їхні ризики.

На початку цього року повідомлялося, що Meta вводить нові обмеження стосовно особистих повідомлень у Facebook та Instagram для підлітків, які забороняють будь-кому надсилати їм повідомлення без прохання.

До того стало відомо, що Meta приховуватиме більше вмісту від підлітків у соцмережах Instagram і Facebook після того, як регулятори по всьому світу почали вимагати від гіганта соцмереж захистити дітей від шкідливого контенту.