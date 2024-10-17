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Новини
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Dalgakiran придбала контрольний пакет акцій українського виробника газових компресорів для нафтогазової промисловості

Dalgakiran

Група компаній Dalgakiran, виробник промислового обладнання, придбала контрольний пакет акцій української компанії ТОВ "Сенсі", яка спеціалізується на виробництві газових компресорів та спеціалізованого обладнання для нафтогазової промисловості.

"Придбання компанії "Сенсі" є стратегічним кроком. Ми віримо, що разом зможемо досягти нових висот, підвищити якість продукції та розширити присутність на експортних ринках. Важливим аспектом цього партнерства є не тільки інвестиції у виробничі потужності, що дозволять збільшити обсяги та розширити асортимент, а й вкрай необхідна підтримка української економіки. Можу запевнити, що наші клієнти відчують позитивний вплив цього злиття вже найближчим часом. Ми розуміємо наскільки затребувана наша продукція в країні вже зараз, отже намагаємось пришвидшити всі процеси", – наголосив В'ячеслав Дінков, директор "Далгакиран компресор Україна".

Зокрема, Dalgakiran отримує доступ до унікальних технологій та передових розробок, які активно використовує компанія "Сенсі" у виробництві газових компресорів та спеціалізованого обладнання.

Зі свого боку Dalgakiran планує значні інвестиції в компанію для розширення її виробничих потужностей. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, удосконалити технологічні процеси, підвищити продуктивність, аби повністю задовольняти потреби ринку.

Завдяки злиттю - обладнання українського виробника стане доступним для ще більшої кількості клієнтів у різних країнах світу, адже компанія планує активно просувати продукцію на міжнародних ринках.

Сторони угоди впевнені, що спільний розвиток інноваційних технологій, розширення виробничих потужностей і вихід на нові ринки стануть рушієм подальшого зростання обох компаній.

Як повідомлялося раніше, 19 липня 2024 року компанія Далгакиран оголосила про завершення будівництва заводу ТОВ "Далгакиран компресор Україна" у Київській області, с. Білогородка.

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Там іран в кінці, чи то співпадіння? Може це якась куйня?
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17.10.2024 10:43 Відповісти
Компанія турецька. Турки з іраном не в дружбі. Але як там насправді - тхір знає.
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17.10.2024 10:49 Відповісти
ключове - турки придбали українські унікальні технології, масштабують їх і будуть на них заробляти, бо наші лохи не змогли знайти коштів, щоб самим розширити виробництво.
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17.10.2024 10:57 Відповісти
Якщо турки то відкати і распіли. Зермаки дуже прихильні до турків бо з ними можливі схематози.
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17.10.2024 12:02 Відповісти
Зелене віслюччя продало ОГХК,тепер Сенсі(Сумське НВО компресоробудування). Дійсно,у обох випадках покупець отримав унікальні продукти та технології за ціною металобрухту. З покупок стирчать вуха раші. Гей,Європо,Америко,підсилюйте санкції проти агресора,а ми під шумок наб'ємо власні кармани. А де ж конкурс,"Прозоро"? Чи лаври Крупи не дають спокійно спати?
Мразота.
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17.10.2024 12:28 Відповісти
Засранці . Нема клепки ні грама . Ще й хваляться , а стидно мені
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17.10.2024 13:35 Відповісти

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