Dalgakiran придбала контрольний пакет акцій українського виробника газових компресорів для нафтогазової промисловості

Група компаній Dalgakiran, виробник промислового обладнання, придбала контрольний пакет акцій української компанії ТОВ "Сенсі", яка спеціалізується на виробництві газових компресорів та спеціалізованого обладнання для нафтогазової промисловості.

"Придбання компанії "Сенсі" є стратегічним кроком. Ми віримо, що разом зможемо досягти нових висот, підвищити якість продукції та розширити присутність на експортних ринках. Важливим аспектом цього партнерства є не тільки інвестиції у виробничі потужності, що дозволять збільшити обсяги та розширити асортимент, а й вкрай необхідна підтримка української економіки. Можу запевнити, що наші клієнти відчують позитивний вплив цього злиття вже найближчим часом. Ми розуміємо наскільки затребувана наша продукція в країні вже зараз, отже намагаємось пришвидшити всі процеси", – наголосив В'ячеслав Дінков, директор "Далгакиран компресор Україна".

Зокрема, Dalgakiran отримує доступ до унікальних технологій та передових розробок, які активно використовує компанія "Сенсі" у виробництві газових компресорів та спеціалізованого обладнання.

Зі свого боку Dalgakiran планує значні інвестиції в компанію для розширення її виробничих потужностей. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, удосконалити технологічні процеси, підвищити продуктивність, аби повністю задовольняти потреби ринку.

Завдяки злиттю - обладнання українського виробника стане доступним для ще більшої кількості клієнтів у різних країнах світу, адже компанія планує активно просувати продукцію на міжнародних ринках.

Сторони угоди впевнені, що спільний розвиток інноваційних технологій, розширення виробничих потужностей і вихід на нові ринки стануть рушієм подальшого зростання обох компаній.

Як повідомлялося раніше, 19 липня 2024 року компанія Далгакиран оголосила про завершення будівництва заводу ТОВ "Далгакиран компресор Україна" у Київській області, с. Білогородка.