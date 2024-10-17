Польські фермери досі не блокують вантажівки на кордоні з Україною, попри анонсований страйк

На пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Польщею наразі не відбувається блокування руху вантажних транспортних засобів польськими фермерами, хоча вони анонсували це раніше.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телеефіру, передає Укрінформ.

"По тому анонсу, який здійснювали польські фермери, що вони можуть розпочати свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині", на даний момент цього не відбувається. Ну і звісно, що ми загалом сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух для вантажівок на жодному із напрямків на кордоні з Польщею – чи то напрямок пункту пропуску "Медика-Шегині", чи на будь-якому з інших пунктів пропуску", – заявив Демченко.

Він також додав, розповідаючи про пасажиропотік на пунктах пропуску, що в цей період кількість перетинів кордону значно знизилася.

"До прикладу, якщо порівняти серпень, коли кордон перетнуло загалом у обидва боки протягом місяця 4 млн осіб, то у вересні кількість перетинів уже коливалася на рівні трішки більше 3 млн. І зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає близько 80-85 тис. осіб в обох напрямках. У вихідні цей показник може коливатися на рівні 100 тис. Але якщо пригадати літній період, то показники перетину кордону були значно більші", – зауважив Демченко.

Таким чином, за його словами, зменшення пасажиропотоку призвело до зменшення черг на пунктах пропуску.

"Якщо прив'язатися до кордону з Польщею, то 50% пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польшею. Але, знову ж таки, значних черг на цьому відтинку також не відмічається. В окремі дні можуть бути скупчення автівок, в окремі години. Це якщо одночасно певна кількість людей обирає для себе один напрямок", – пояснив Демченко.

Як повідомлялося, раніше українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".