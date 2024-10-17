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Новини
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Польські фермери досі не блокують вантажівки на кордоні з Україною, попри анонсований страйк

Польські фермери не блокують вантажівки на кордоні з Україною, як анонсували раніше

На пункті пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Польщею наразі не відбувається блокування руху вантажних транспортних засобів польськими фермерами, хоча вони анонсували це раніше.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телеефіру, передає Укрінформ.

"По тому анонсу, який здійснювали польські фермери, що вони можуть розпочати свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині", на даний момент цього не відбувається. Ну і звісно, що ми загалом сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух для вантажівок на жодному із напрямків на кордоні з Польщею – чи то напрямок пункту пропуску "Медика-Шегині", чи на будь-якому з інших пунктів пропуску", – заявив Демченко.

Він також додав, розповідаючи про пасажиропотік на пунктах пропуску, що в цей період кількість перетинів кордону значно знизилася.

"До прикладу, якщо порівняти серпень, коли кордон перетнуло загалом у обидва боки протягом місяця 4 млн осіб, то у вересні кількість перетинів уже коливалася на рівні трішки більше 3 млн. І зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає близько 80-85 тис. осіб в обох напрямках. У вихідні цей показник може коливатися на рівні 100 тис. Але якщо пригадати літній період, то показники перетину кордону були значно більші", – зауважив Демченко.

Таким чином, за його словами, зменшення пасажиропотоку призвело до зменшення черг на пунктах пропуску.

"Якщо прив'язатися до кордону з Польщею, то 50% пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польшею. Але, знову ж таки, значних черг на цьому відтинку також не відмічається. В окремі дні можуть бути скупчення автівок, в окремі години. Це якщо одночасно певна кількість людей обирає для себе один напрямок", – пояснив Демченко.

Як повідомлялося, раніше українські митники попередили, що польські фермери можуть заблокувати вантажний рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Інформацію про акцію також підтвердив один із організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. У дописі в соцмережі Х він зазначив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (610) кордон (1148) вантажі (1317) Польща (2459) фермер (235) блокування (191)


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Топ коментарі
+17
Просто гроші на " протест " іще не прийшли з Москви ))
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17.10.2024 11:20
+16
Аванс не видали - таи мнуться
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17.10.2024 11:20
+13
Курви не хочуть безкоштовно на дорогу лягати.
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17.10.2024 11:26
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Аванс не видали - таи мнуться
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17.10.2024 11:20 Відповісти
Просто гроші на " протест " іще не прийшли з Москви ))
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17.10.2024 11:20 Відповісти
досі не блокують

якось по дебільному написано!
а шо, не виправдали надій?
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17.10.2024 11:21 Відповісти
рублі конвертують в злоті
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17.10.2024 11:21 Відповісти
Курви не хочуть безкоштовно на дорогу лягати.
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17.10.2024 11:26 Відповісти
Розслаблятися не варто .
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17.10.2024 11:36 Відповісти
Польські фермери - єдині фермери на планеті, які заробляють на асфальті !
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17.10.2024 11:42 Відповісти
Бабло на картки не прийшло. У кацапів проблеми з банківськими переказами.
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17.10.2024 11:53 Відповісти
Мабуть, транш бабла з засрашки, через 25 арабсько-індійських прокладок, дуже повільне на рахунки "польських фермерів" іде. От і не блокують - не уплочено...
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17.10.2024 12:01 Відповісти
Чомусь журналісти весь час свідомо обходять тему вимог, підіграючи цікависть до " теми"
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17.10.2024 12:23 Відповісти
А кажуть санкції не діють.. Кацапи не можуть заплатити, а псевдофермери з конфедерації задармо не виходять..
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17.10.2024 12:50 Відповісти
Просто Дуда ще грощі від ***** не отримав, а Кваснєвський наказ не віддав.
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17.10.2024 13:12 Відповісти
Ви щось зплутали
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17.10.2024 18:44 Відповісти
Що саме? Дуда ж співає під дуду Кваснєвського. Це загальновідомий факт.
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17.10.2024 18:51 Відповісти
Пффф! Звичайно сплутала! Качинського з Кваснєвським!
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17.10.2024 18:55 Відповісти
довбойоби
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17.10.2024 13:45 Відповісти
грегору браун - голову польській імперській партії " корона" москалі намахали та не переказали всі гроші за минулий страйк.
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17.10.2024 13:47 Відповісти
Чекають наказу хкуйла з переведенням рублів паннам фермерам
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17.10.2024 15:41 Відповісти
У кацапських гебнявих терористів закінчуються гроші.
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17.10.2024 17:01 Відповісти
Українці виїздять з Польші. Їх місце займуть "латинос". З Колумбії, Пуерто-Ріко, Парагвая і решти католицьких і убогих країн. А далі поляки отримують колумбійські картелі в усій красі та повноті. Є альтернатива - мусульмани або азіати (китайці), але вона ще гірша. Мені тепер навіть цікаво яку байку і про яку "волинську різню" вигадають полбські політики (фермери) щоб змусити, наприклад, колумбійців стояти раком і каятися за мізер на плантаціях... Кожного разу протягом всієї писаної історії як тільки поляки починають псувати стосунки з українцями вони втрачають державність, слабнуть і перетворюються на "дрібних зденеків". Але ж, курва, не доходить - гонор дурний заважає... Закликаю всіх українців негайно покинути Польшу - є кращі країни де немає зневажливого ставлення до чесних працівників на національному грунті.
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17.10.2024 21:57 Відповісти

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