Росію та Білорусь остаточно виключили з асоціації європейських поштових операторів

Асоціація пошт Європи – PostEurop – остаточно виключила пошти Росії та Білорусі зі свого складу.

Відповідне рішення ухвалили члени Генеральної Асамблеї PostEurop у Белграді, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Членство цих, так би мовити, пошт було призупинене в 2022 році через військову агресію Росії проти України, а тепер ми з ними остаточно попрощались та послали за кораблем. Пошти країн, де одна щодня руйнує мирну інфраструктуру та вбиває невинних людей, а інша стоїть поруч, не мають права бути частиною цивілізованої європейської поштової спільноти", – підкреслив Смілянський.

PostEurop – це асоціація, яка з 1993 року представляє європейських поштових операторів. Це офіційно визнаний Регіональний Союз у межах Всесвітнього поштового союзу. Її 55 членів у 53 країнах та територіях колективно обслуговують 175 тис. поштових відділень, надають роботу 2 млн людей та щодня з'єднують 800 млн користувачів поштових послуг.

Нагадаємо, "Укрпошта" припинила поштове співробітництво з поштами Росії та Білорусі на самому початку овномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.