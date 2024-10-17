Норвегія виділить Україні 250 мільйонів євро на підтримку енергетики

Міністр закордонних справ Королівства Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими.

Про це мінітр заявив під час візиту до Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми оголошуємо про пакет підтримки в розмірі 250 млн євро саме на енергетичну інфраструктуру. Тут ми працюємо з українською владою і міжнародними партнерами для підтримки ремонту й допомоги з новою сучасною інфраструктурою", – сказав Барт Ейде.

Раніше стало відомо, що Норвегія виділить $90 млн на розширення виробництва зброї для України.

До того повідомлялося, що уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування Програми підтримки Нансена для України до 135 мільярдів норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити термін її дії ще на три роки – до 2030 року.