Виробник автомобілів для російських військових поскаржився на проблеми через санкції

Власник Ульянівського автомобільного заводу (УАЗ, Росія) відповів на критику автомобілів, пояснивши проблеми з якістю міжнародними санкціями. Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УАЗ зіткнувся з "найважчим викликом" у вигляді "втрати ключових постачальників", через що підприємству довелося "в максимально стислий термін" шукати альтернативи.

Про це заявили в материнській компанії УАЗ – Sollers, передає The Moscow Times.

У компанії заявили, що оперативна заміна компонентів дозволила "не допустити зупинки виробництва та забезпечити безперебійне постачання техніки".

При цьому там не уточнили, з якими саме країнами було налагоджено співпрацю та де конкретно використовуються імпортні запчастини, проте додали, що займаються розвитком виробничої бази та переходом "на більш сучасні, локалізовані в Росії компоненти".

Втім, у вересні минулого року Sollers запевняла, що не бачить наслідків для свого бізнесу через західні обмеження, зазначаючи, що за 2022 рік він був "повністю перебудований на стійкі канали поставок компонентів, механізми фінансових розрахунків і стратегічно орієнтований на технологічну незалежність від зовнішніх партнерів".

Своєю чергою віцепрезидент Національної автомобільної спілки РФ Антон Шапарін заявив, що проблеми УАЗ – системні та обумовлені низькою "культурою виробництва".

"Весь інтернет рясніє фото та відео про те, як не можуть нормально зварити та пристикувати деталі кузова на цих машинах. Як ці машини горять, у зв'язку з чим завод, власне, нічого не робить. Ніхто не хоче працювати нормально. Автомобілі збирають за принципом "і так згодиться, батьківщина все купить", – сказав Шапарін.

До того російські окупанти жалілися, що УАЗ відправляє на фронт браковані автомобілі зі слабкою коробкою передач, що протікаючим редуктором та іншими дефектами. Також він запропонував директору та технологам заводу самим приїхати до зони бойових дій та розібратися з причинами шлюбу.

На початку жовтня президент російського автомобілебудівного концерну Максим Соколов заявив, що російська влада має захистити "АвтоВАЗ" та інших російських виробників автомобілів від дешевих іномарок з Китаю.

Як повідомлялося, уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зросте року так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року.