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Новини
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Росія заборонила імпорт овочів і динь із Казахстану після відмови Токаєва вступати у БРІКС

токаев,токаєв

Россільгоспнагляд обмежив ввезення на територію РФ томатів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння льону та сочевиці з Казахстану.

Офіційною причиною запровадження заборони у російському відомстві назвали дотримання "фітосанітарної безпеки" через збільшення випадків ввезення продукції, зараженої шкідниками, передає The Moscow Times.

Водночас транзит пшениці, насіння льону та сочевиці через Росію під обмеження не потрапить. Однак для цього Казахстан повинен буде оформлювати фітосанітарні сертифікати безпосередньо на країну кінцевого призначення та проводити перевалку зерна із залізничних вагонів одразу до трюмів суден.

Видання зауважує, що Росія запровадила цю заборону після появи інформації про відмову президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва приєднатися до БРІКС.

Токаєв отримав таку пропозицію і розглядав її з погляду "національних інтересів", але все ж таки вирішив утриматися від подання заявки на вступ до цього об'єднання, повідомив напередодні його радник і прессекретар Берік Уалі. За його словами, поки що Токаєв віддає пріоритет ООН "як універсальній та безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми".

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Раніше Токаєв висловлював невдоволення станом справ у ЄврАзЕС, зазначаючи, що союз де-факто поділений на дві частини: Росія та Білорусь створили єдиний політичний, військовий та економічний простір, тоді як інші країни-члени мають "інший рівень інтеграції", наголошував він. У відповідь білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонував вступити до Союзної держави та пообіцяв натомість ядерну зброю, на що Токаєв відповів, що "оцінив жарт".

Нагадаємо, раніше Росія неодноразово обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря, пояснюючи це знешкодженням мін або ж перевірками Роскомнагляду.

Уперше це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який під час спільної дискусії з Путіним він сказав, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Наступного разу це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої пообіцяв використати потенціал своєї країни для стабілізації ситуації на світових та європейських ринках у 2022 році, коли ціни на нафту та газ різко зросли.

Автор: 

Казахстан (342) росія (14402) БРІКС (6)


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Топ коментарі
+20
є такі сорти рєпи, які значно солодші за дині, так що кацапи прекрасно обходяться.
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18.10.2024 08:59
+18
Яке ж те ***** гидотне та мстиве!
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18.10.2024 08:57
+16
Ягель, тільки ягель! А репу на експорт китайським товаришам!
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18.10.2024 09:01
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Яке ж те ***** гидотне та мстиве!
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18.10.2024 08:57 Відповісти
є такі сорти рєпи, які значно солодші за дині, так що кацапи прекрасно обходяться.
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18.10.2024 08:59 Відповісти
Ягель, тільки ягель! А репу на експорт китайським товаришам!
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18.10.2024 09:01 Відповісти
тоапріші рєпу не їдять, то її експортують для свиней.
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18.10.2024 09:05 Відповісти
А цапи з задоволенням хряцають
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18.10.2024 09:07 Відповісти
тому що свинособаки.
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18.10.2024 09:09 Відповісти
Так а кацапи хто? Чи свинособаки рєпу не жруть?
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18.10.2024 09:12 Відповісти
звісно дорожче. Тому я би заборонив будь-яку сігосппродукцію, яка дешевша за російську. Хай жеруть свої дорогі банани з Краснодара і авокадо з Астрахані.
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18.10.2024 12:04 Відповісти
У Казахстані продукція дорожча, від зерна до томатів.
Казахи ж заборонили експорт з Росії спочатку.
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18.10.2024 12:19 Відповісти
ну так, і дорожчу теж заборонити кацапам їсти. Хай дешеву рєпу жеруть.
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18.10.2024 12:52 Відповісти
ми дуже дуже давно НЕ бували в рашці,

а ви, схоже, звідтіль не вилазите 🤣

що ти забув, кацапе, на "запрещённом в России" Цензорі ?
п'ять років лєсоповала в тайзі за комент ?
🤣
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18.10.2024 17:37 Відповісти
у вільний Курськ давно пербрався?
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18.10.2024 23:17 Відповісти
"Куйток їм , а не дині!" - Подумав Токаєв.
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18.10.2024 09:00 Відповісти
Казахстану треба на всіх парах бігти до Китаю, бо плєшива моль дуже злопамятна
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18.10.2024 09:02 Відповісти
І чим вузкоглазі хунвейбіни краще кацапських ?
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18.10.2024 09:34 Відповісти
А що буде робити *****, коли господін Токаєв пожаліється товаріщу Сі, а той "прімєт мєрі"?
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18.10.2024 09:02 Відповісти
Токарев зараз до Сі подзвонить, мов "******** ображають"....
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18.10.2024 09:07 Відповісти
Сі сам хунвейбінив замолоду.
За що відбув заслання в дєрєвнє на пєрєвоспітанії 🤣
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18.10.2024 17:39 Відповісти
До кого там казахи туляться? -- Китаи - Турція?
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18.10.2024 09:07 Відповісти
А там зараз "євразійський **********" - клуб іпанутих диктаторів.
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18.10.2024 09:09 Відповісти
Сі походу авторитет, ху й Ло всьо ближе до параші.
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18.10.2024 09:12 Відповісти
З Китаєм у Казахстана величезний по протяжності кордон. І цей факт все вирішує.
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18.10.2024 09:26 Відповісти
ООО! В нас теж так само починалось! Закінчилось війною ! Казахстан роби виводи , посилюй армію та співпрацюй з Китаєм !
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18.10.2024 09:15 Відповісти
Так, вже ніхто й не згадує, що в 12-13 роках кацапетівка почала масово забороняти український імпорт по таким самим надуманим причинам. Але у Казахстана за спиною стоїть Китай, трохи інша ситуація.
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18.10.2024 09:21 Відповісти
З 2005р
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18.10.2024 11:46 Відповісти
Так, але в останні перед війною роки це стало масовим явищем.
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18.10.2024 12:33 Відповісти
Ось вам і стрімке розширення БРІКС-и. Туди всіх палками заганяють. А Токаєв не дурний. Зрозумів, що рф та китай хочуть розділити Казахстан по середині.
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18.10.2024 09:16 Відповісти
Фуйлу якось похер що жертимуть його орки.
Ну перейдуть на підніжний корм. Зате скрепна велич буде ціла.
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18.10.2024 09:17 Відповісти
Як же бажає Токаєв усидіти на 2-х стільцях....І рибку зьїсти і з путіним ...сісти. Обирати все ж таки прийде час...або казахи будуть наступні - легка здобич ...ні армії,ні флоту ні національної ідеї....філіал раши
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18.10.2024 09:19 Відповісти
В Казахстані один стілець,але він на 3-х ножках,а такий стілець "устойчивий*,на відміну від нас( на 2х.перед Вел. війною).
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18.10.2024 14:37 Відповісти
Казахофашизди піднімають голову )
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18.10.2024 09:21 Відповісти
Так точно! Кацапи українців вже давно оголосили бєндєро-націстами-фощиздами, а тепер черга за казахами.
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18.10.2024 09:28 Відповісти
Кацапи будуть жерти лико зі своїх улюблених бярозок.
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18.10.2024 09:26 Відповісти
В тій корі-бересті дьогтю багато, а він, мабуть, дуже корисний для кацапського організму.
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18.10.2024 09:30 Відповісти
казахи , так держать, на хрен вам тот ********* у вас своя дорога, как и у Украины
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18.10.2024 09:29 Відповісти
Казахстану треба готуватися. В Україні також все починалося із заборон експорту с/г продукції. І Китай тут грає роль,що присипляє пильність.
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18.10.2024 10:04 Відповісти
Зараз кінець жовтня. Який там експорт динь з Казахстану (в них з дня на день сніг почне сипати)?
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18.10.2024 12:10 Відповісти

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