Росія заборонила імпорт овочів і динь із Казахстану після відмови Токаєва вступати у БРІКС

Россільгоспнагляд обмежив ввезення на територію РФ томатів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння льону та сочевиці з Казахстану.

Офіційною причиною запровадження заборони у російському відомстві назвали дотримання "фітосанітарної безпеки" через збільшення випадків ввезення продукції, зараженої шкідниками, передає The Moscow Times.

Водночас транзит пшениці, насіння льону та сочевиці через Росію під обмеження не потрапить. Однак для цього Казахстан повинен буде оформлювати фітосанітарні сертифікати безпосередньо на країну кінцевого призначення та проводити перевалку зерна із залізничних вагонів одразу до трюмів суден.

Видання зауважує, що Росія запровадила цю заборону після появи інформації про відмову президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва приєднатися до БРІКС.

Токаєв отримав таку пропозицію і розглядав її з погляду "національних інтересів", але все ж таки вирішив утриматися від подання заявки на вступ до цього об'єднання, повідомив напередодні його радник і прессекретар Берік Уалі. За його словами, поки що Токаєв віддає пріоритет ООН "як універсальній та безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми".

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Раніше Токаєв висловлював невдоволення станом справ у ЄврАзЕС, зазначаючи, що союз де-факто поділений на дві частини: Росія та Білорусь створили єдиний політичний, військовий та економічний простір, тоді як інші країни-члени мають "інший рівень інтеграції", наголошував він. У відповідь білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонував вступити до Союзної держави та пообіцяв натомість ядерну зброю, на що Токаєв відповів, що "оцінив жарт".

Нагадаємо, раніше Росія неодноразово обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря, пояснюючи це знешкодженням мін або ж перевірками Роскомнагляду.

Уперше це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який під час спільної дискусії з Путіним він сказав, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Наступного разу це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої пообіцяв використати потенціал своєї країни для стабілізації ситуації на світових та європейських ринках у 2022 році, коли ціни на нафту та газ різко зросли.