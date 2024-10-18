Нацбанк вперше опублікував інформацію про обсяги переказів бізнесу та населення

Національний банк України вперше публікує інформацію про використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначається, з використанням цих платіжних інструментів бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні (в Україну та за її межі), у тому числі розрахунки для здійснення міжнародної торгівлі (експорт/імпорт товарів та послуг).

Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу.

Окрім того, це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій, як із використанням платіжних карток, так і ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без використання платіжних карток (тобто кредитовий трансфер та прямий дебет).

Послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, в Україні населенню та бізнесу надають усі 62 банки та одна небанківська фінансова установа.

Показники за операціями

Так, за перше півріччя 2024 року банки та небанківська фінустанова здійснили 0,8 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 21,23 млрд грн.

Більш розповсюдженими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу, у першому півріччі цього року їх здійснено:

в межах України – 1,85 млрд на суму майже 20,17 трлн грн;

в Україну – 2,52 млн на суму $33,89 млрд в еквіваленті;

з України – 0,56 млн на суму $35,09 млрд в еквіваленті.

Зокрема, за перше півріччя 2024 року найбільша кількість платіжних операцій в межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, була виконана з рахунків фізичних осіб. Це 1,6 млрд операцій, або 86,78% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій було здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 18,06 трлн грн, або 89,57% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 55,41% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас за сумою також лідирує бізнес – 94,16% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами).

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%) та США (11,79%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,52 млн на суму $35,02 млрд. Це становить 93,67% та 99,8% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).