Російські маркетплейси почали вимагати дозволу виробників на продаж товарів, що ввозяться паралельним імпортом. Такі дозволи не видають

Доставити в Росію товари, вироблені глобальними компаніями,що пішли з РФ, тепер можна лише за допомогою схем, що приховують країну призначення, але великі російські маркетплейси вимагають фактично протилежного підтвердження легальності поставок.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, декілька імпортерів розповіли, що маркетплейси стали вимагати від них дозволу виробників на продаж західних товарів у Росії.

У більшості випадків такі документи легально отримати не можна, адже виробник відмовився від поставок на російський ринок, і його продукція надходить у країну паралельним імпортом. Тому найлегше право торгувати на маркетплейсах отримують ті, хто підробляє подібні дозволи, водночас з'являється великий ризик того, що все інше у нього теж підроблене – не лише документи, а й товар.

"Уже чотири місяці не можемо домовитися з Ozon про продаж нішевих спорттоварів від відомого японського бренду. Ми закупили їх через китайського посередника та ввезли до Росії з повним митним оформленням, але маркетплейс вимагає у нас документально підтвердження виробника про те, що він продав свій товар нам – дозвіл на дистрибуцію чи прямий контракт із його підписом та печаткою", – поскаржився один із підприємців,

Крім цього, маркетплейсу потрібні документи, що підтверджують, що російський продавець заплатив за товар японському виробнику. Виробник нічого подібного не видасть – він суворо забороняє продаж своєї продукції на Росії, тому й доводиться використовувати посередника.

Але документально підтверджена закупівля від посередника, який має дозвіл виробника на дистрибуцію такої продукції, маркетплейс не влаштовує, і він відмовляє у продажу продукції, посилаючись на "неповний пакет документів".

Аналогічна ситуація в іншого імпортера – він продає закуплене в Китаї у офіційних дистриб'юторів взуття американських брендів, але Wildberries та Ozon не дозволяють виставити його на продаж.

"Хочуть документ, що ця компанія продала взуття саме нам, російській фірмі. Було б смішно, якби ми не витратили на розгляд уже більше місяця і наші юристи вже волосся на собі рвуть від розпачу", – розповідає співрозмовник The Moscow Times.

Ще в одного продавця-імпортера виникли схожі проблеми одразу з Wildberries, Ozon та "Яндекс.Маркетом": немає документів із печаткою про купівлю у правовласника американського одягу, ввезеного паралельним імпортом через Туреччину.

"Лист від турецького дистрибутора і такі документи на його назву маркетплейси не влаштовують", – розповів він, додавшии, що в його знайомих імпортерів теж виникають такі проблеми.

"Я знаю від колег, що маркетплейсу можна запропонувати лист від виробника про дозвіл на дистрибуцію товару в ЄАЕС, але нам виробник такого документа не видасть", – сказав він.

Підприємець підозрює, що докази про легальне походження товару просто "малюються", хоча, на його думку, мабуть, є лайфхаки, як зробити документи так, щоб перевірка робота не виявила на них сліди графічної обробки.

Зазначається, що маркетплейси таким чином намагаються боротися з підробками, кількість яких після дозволу паралельного імпорту різко зросла. У березні 2023 року вийшла ухвала уряду РФ, яка поширила на них відповідальність за продаж контрафакту на майданчику, зокрема немаркованих належним чином товарів.

Тоді на маркетплейсах без належного маркування продавалося близько 50% взуття та 66% парфумерії. Частку підробок у сегменті брендів колонок і навушників, що пішли з Росії, компанія IQ Technology оцінювала майже в 70%, а смартфонів – у 30%.

Тепер Мінекономрозвитку Росії пропонує звільнити маркетплейси від відповідальності за продаж контрафактної продукції у випадках, якщо вони не знали про порушення інтелектуальних прав на товарний знак або, дізнавшись, вжили заходів щодо боротьби з порушенням.

На початку квітня цього року повідомлялося, що міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.

У вересні транснаціональний концерн Unilever отримав дозвіл російського уряду на продаж місцевих активів. Компанія є одним із лідерів світового ринку косметики, парфумерії, побутової хімії та інших товарів повсякденного попиту. Їй належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.

До того стало відомо, що росіян готують до переходу на російські парфуми після виходу західних брендів.