У Росії конфісковані в приватного бізнесу активи віддадуть держкорпораціям за пів ціни

Повзуча націоналізація в Росії, під час якої суди звертають у дохід скарбниці "неправильно приватизовані" підприємства, обіцяє стати не лише джерелом доходів для бюджету, а й вигідним придбанням для держкомпаній – російський уряд може не лише продавати ці активи, а й безоплатно передавати їх держкорпораціям або держкомпаніям.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, у відповідь одержувачі активів мають перерахувати до бюджету половину вартості переданих активів (її визначатиме незалежний оцінювач) – відповідні поправки до Бюджетного кодексу РФ було ухвалено в першому читанні разом із законопроєктом про бюджет.

Про які активи йдеться й кому вони призначені, неясно. Після початку повномасштабного вторнення РФ в Україну російська прокуратура почала масово подавати позови про деприватизацію підприємств, за два роки війни було націоналізовано майже 200 компаній – оборонних та металургійних, краболовних та алкогольних.

За словами заступника міністра фінансів РФ Влексєя Моїсеєва, державі вони не потрібні – за винятком стратегічних компаній у воєнних умовах.

"Усі активи, які були вилучені до скарбниці, повертаються в обіг. Більшість – виставляється на продаж", – сказав Моїсеєв.

Це стало суттєвим джерелом додаткових надходжень до російського бюджету.

"Ті активи, які переходять до казни за рішеннями судів. Якщо подивитися на їхню вартість, то 100 млрд руб. [цього року] наберемо, а може, й більше", – оцінював міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

Як заявив директор департаменту Мінфіну Андрєй Воронцов, 50 млрд руб. бюджет уже отримав, однак у проєкті бюджету на 2025 рік надходження від приватизації заплановано у розмірі всього 7 млрд руб.

Хто втрачає активи

Поки активи втрачають в основному три групи власників: відкрито висловили нелояльність режиму, задіяні в шахрайських схемах або виведенні капіталу і ті, хто стали фігурантами кримінальних справ, а також ті, "що втратили зв'язок із батьківщиною" – тобто ті, хто живе за кордоном або мають другі паспорти та посвідки на проживання.

Проте кількість позовів та невизначеність критеріїв, за якими вони подавалися, викликала у бізнесу справжню паніку, Російський союз промисловців та підприємців запитував про це президента РФ Владіміра Путіна, але той відповів ухильно: про деприватизацію не йдеться, правоохоронні органи не повинні шукати "зачіпки", але якщо дії власника завдають шкоди безпеці держави, то повернення активів державі виправдане.

За схожою схемою поповнюють бюджет покупці активів іноземних компаній, що йдуть з Росії. Дисконт при угоді має бути не меншим за 50%, крім нього передбачено "добровільний" внесок до бюджету 15% – інакше урядова комісія не схвалить угоду. Зараз російський уряд ще більше посилює умови виходу: мінімальний дисконт зростає до 60%, а внесок – до 35%.

Кого націоналізує влада РФ

Підвищений інтерес до вилучення приватних активів та перегляду підсумків приватизації у Генпрокуратури РФ виник давно, але після початку повномасштабної війни Росії проти України процес націоналізації набув "справжнього масового" характеру.

За 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств перейшли під контроль держави, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

За підрахунками "Нової газети.Європа" та "Transparency International – Росія", найчастіше влада РФ націоналізувала підприємства ВПК та машинобудування (7 позовів), харчової та рибної промисловості (7 позовів), а також порти (6 позовів) та нерухомість (6 позовів).

Лише у двох випадках перехід компанії у власність держави не відбувся у судовому порядку, оскільки Генпрокуратура Росії відмовилася від позову або уклала мирову угоду.

Як формальні причини для вилучення активів із приватних рук влада використовує звинувачення у незаконному володінні власністю (20 випадків у 2022-2024 роках) та порушенні антикорупційного законодавства (14 випадків).

Ще у трьох випадках прокурори просили визнати недійсними угоди чи створення бізнесу, пояснюючи це порушенням прав Російської Федерації. При цьому деякі позови не опубліковано або засекречено.

На початку липня цього року в Росії націоналізували виробника горілки Stolichnaya, а діяльність власника назвали "екстремістською".

До цього в Росії спочатку заарештували кілька підприємств алкогольної галузі, а згодом передали їх у власність держави.

Так, у травні цього року районний суд Курська заарештував колишні російські активи виробника горілки "Хортиця" української Global Spirits Євгена Черняка, внесеного до російського списку терористів та екстремістів.

Вже в червні ці активи були націоналізовані на підставі того, що Черняк провадив "екстремістську діяльність".

У квітні у власність держави перейшли активи ДК "Аріант", які суд вилучив у рахунок "незаконного збагачення" на 105 млрд руб. за позовом Генпрокуратури РФ.

Держава отримала контроль над найбільшим виробником вина "Кубань-Вино", найбільшим виноградарським підприємством – агрофірмою "Южная", виробником вина "Центр пищевой индустрии – Ариант", а також агрофірмою "Аріант", що спеціалізується на розведенні свиней.

Окрім того, російська влада націоналізувала АТ "Макфа" – найбільшого в країні виробника макаронних виробів. Це підприємство стало наступним після 15 оборонних заводів та ще 300 підприємств вартістю понад 1 трлн руб.

У 2024 році під державний контроль РФ перейшли три заводи Челябінського електрометалургійного комбінату, після чого власника підприємства Юрія Антіпова було затримано у справі про шахрайство.

Також був націоналізований найбільший у країні виробник вина ("Кубань-Вино") та вісім рибопромислових компаній Далекого Сходу, які контролювали ринок видобутку краба.

У лютому Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера країни "Рольф".

Також російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путінпідписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії та планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.