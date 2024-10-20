Союзники по НАТО цьогоріч надали Україні допомогу майже на 21 мільярд євро. Це половина обіцяного на рік

Союзники по НАТО в першій половині цього року надали Україні військової допомоги на 20,9 млрд євро, таким чином просуваючись на шляху виконання фінансових зобов'язань щодо виділення Україні військової допомоги на суму 40 млрд євро.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Укрінформ.

"Важливо, що ми продовжуємо доставляти військову підтримку для України. Я хочу оголосити: союзники добре просунулися на шляху виконання фінансових зобов'язань, взятих у Вашингтоні. Військова допомога на 20,9 млрд євро була доставлена в першій половині цього року, тож ми на шляху до виділення 40 млрд євро. НАТО продовжує працювати з Україною та просувати її ближче до Альянсу", – сказав Рютте.

Раніше повідомлялося, що на той час дійсний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив плани НАТО надати Україні військову допомогу на 40 млрд євро наступного року.

План Столтенберга для України

Раніше повідомлялося, що Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні на загальну суму 100 млрд євро після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

Союзники поставили під сумнів життєздатність цієї ідеї через небажання виділяти нові кошти та побоювання щодо введення України в оману.

Нова пропозиція генсека НАТО передбачає, що союзники візьмуть зобов'язання витрачати щонайменше 40 млрд євро ($43 млрд) на рік як на летальну, так і на нелетальну допомогу Україні. Це означало б, що країни НАТО погодяться зберегти допомогу на тому рівні, на якому вона перебуває з моменту вторгнення Росії в 2022 році.