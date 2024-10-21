Для ЗСУ замовили понад дві сотні вантажівок на базі німецького шасі MAN на 1,5 мільярда

Військова частина Т0910 Держспецтранспорту 15 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" 240 вантажних автомобілів загальною вартістю 1,51 млрд грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року компанія передасть замовнику 189 бортових тентованих спеціалізованих автомобілів на різних шасі MAN німецького машинобудівного концерну із різною колісною формулою:

119 штук СКС-MNTGS400-01БП на базі TGS 33.400 6×6 BB CH по 7,10 млн грн за одиницю;

70 штук СКС-MNTGM230-01БП на базі TGM 13.320 4×4 BB CH по 5,44 млн грн.

Автомобілі мають вантажопідйомність 20,4 тонни для моделі з колісною формулою 6×6 та 7,4 тонни для моделі з колісною формулою 4×4. Потужність двигунів становить 400 та 320 кінських сил відповідно. Вантажівки обладнають лавками для перевезення людей, освітленням кузова тощо.

Крім того, цій же фірмі замовили 51 сідельний тягач виробництва самого MAN у Польщі/Німеччині:

10 штук TGS 33.480 6×6 по 6,02 млн грн за одиницю;

41 штуку TGX 33.480 6×4 по 5,49 млн грн за одиницю.

Тягачі з двигунами потужністю 480 кінських сил мають сидіння водія з пневматичною амортизацією, кондиціонер у кабіні, додаткове опалення, дзеркала з підігрівом тощо.

Гарантія на бортові автомобілі становить рік або 50 тис. км пробігу, а на тягачі – два роки або 200 тис. км пробігу.

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Єдиним конкурентом переможця тендеру було ТОВ з ІІ "Юромаш" із подібними вантажівками на шасі китайського виробника Dongfeng, яке пропонувало їх на 4% дешевше. Проте цього постачальника відхилили через недостатній досвід. За умовами тендеру, треба було подати аналогічний договір за 2023-2024 роки, який мав підтвердити досвід поставки товару в обсязі не менше 50% від обсягу закупівлі на цьому тендері. "Юромаш" вказав у довідці аналогічний договір щодо одного автомобіля. Тому замовник обрав переможцем наступного учасника "Спец-Ком-Сервіс" з німецьким шасі.

Засновниками ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" з-під Києва є Сергій Калюш і Михайло Городових, а директором – Василь Даниляк. Городових і Калюш також володіють ТОВ "Полікар". Із 2016 року "Спец-Ком-Сервіс" отримав державних підрядів на 5,93 млрд грн, з яких цей – найбільший.