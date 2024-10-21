Міністр оборони США оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 мільйонів

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на $400 млн.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України, – ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – заявив Остін.

21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із неанонсованим візитом до Києва.

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Як повідомлялося, у жовтні США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік.

Наприкінці вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни "Великої сімки" (G7) та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.