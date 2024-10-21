"Власна справа": Ветерани та їх родини отримали 540 мільйонів грантів на розвиток бізнесу

Від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 540 млн грн. За підсумками 19 в цьому році хвилі подачі заяви на гранти отримають ще 82 ветерани та другі з їхнього подружжя на суму 42 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Маємо вже 1150 переможців ветеранського компоненту програми "Власна справа", які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% із них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти у бізнес ветеранів та членів їхніх родин вже 540 млн грн. Розвиваючи свій бізнес підприємці-ветерани також створять понад 2 тис. робочих місць в усіх регіонах країни", – розповіла Бережна.

Серед 82 переможців чергової хвилі подачі заяв на гранти 47 учасників бойових дій, 35 членів родин ветеранів.

68 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 – до 250 тис. грн, 7 – до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Київської, Хмельницької, Львівської, Полтавської областей.

Найпопулярніші сфери, в яких планується розвивати бізнес, – оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування.

Умови отримання грантів для ветеранів

Учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн – для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж три роки. Такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом, дмініструє програму Державна служба зайнятості.

Що таке проєкт "єРобота"

Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.