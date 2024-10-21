Один із найбільших виробників чипів у Росії зупинив роботу після атаки дронів. Відновити його заважають проблеми з закупівлями

Один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії – "Група Кремній Ел" – повідомив про призупинення роботи після атаки безпілотників.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передає LIGA.net.

Як повідомляється, під час атаки постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв із енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

За словами гендиректора "Групи Кремній Ел" Олега Данцева, "основним завданням зараз є якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки".

Данцев додав, що зараз проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Однак не все залежить від нас – є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", – додав він.

Як повідомлялося, у ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел". Зазначається, що це була щонайменше четверта атака безпілотників на підприємство. "Кремній Ел" зазнавав атаки дронів уночі 28 червня (тоді було пошкоджено дах виробничого корпусу), а також у вересні і грудні 2023 року.

Атаку на завод місцева влада не підтверджувала, втім про це повідомляли місцеві жителі. За даними місцевої влади, "при відбитті атаки один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю". За їхніми даними, нібито постраждалих немає.

"Кремній Ел" – один із найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків і кораблів.