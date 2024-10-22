У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли понад $450 тисяч та російський паспорт її сина

Служба безпеки викрила очільницу обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у неї виявили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайшли в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого також виявили російський паспорт.

За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

За даними слідства, упродовж 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях тільки офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн.

Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.