Велика Британія виділить Україні $3 мільярди у межах кредиту G-7 на $50 млрд

Велика Британія надасть Україні кредит у 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомили в уряді Британії, передає Укрінформ.

"Україна отримає додаткове фінансування для закупівлі необхідного військового обладнання для захисту від незаконного вторгнення РФ, оскільки сьогодні було оголошено, що уряд надасть Україні ще 2,26 мільярда фунтів стерлінгів кредиту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідна сума є внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від країн G7, у межах якої $50 млрд від цих країн будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби.

Цей кредит погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дасть змогу українцям інвестувати у ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль у війні проти РФ, таких як протиповітряна оборона, артилерія та більш широка технічна підтримка", – наголосили в уряді.

Також уточнюється, що ця підтримка стане додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

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Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.