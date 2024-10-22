У Росії можуть початися проблеми з оплатою картками Visa та Mastercard, – ЗМІ

Наприкінці 2024 року у низки російських банків спливе дія сертифікатів безпеки чипів карт Visa і Mastercard, що може призвести до проблем з платежами.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на російський РБК.

За словами одного зі співрозмовників видання, сертифікати безпеки чипів можуть не збігатися з терміном дії самих карток і закуповуватися банками на різні терміни: три роки, п'ять років тощо.

Зазначається, що до виходу з Росії у 2022 році міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard термін дії цих сертифікатів продовжувався, але тепер банки вирішуватимуть самостійно, прийматимуть до оплати ці картки чи ні, зазначив інший співрозмовник.



Водночас функціонування картки залежить від двох банків, які беруть участь у платіжному ланцюжку – банку-емітента та банку-еквайєра. Однак частина платежів у будь-якому разі може перестати проходити.

"Це не повинно відбитися на масових операціях, але може викликати проблеми з проведенням відкладених операцій, наприклад при оплаті проїзду в транспорті або офлайн, тобто у випадках, коли POS-термінал не підключений до Мережі", – повідомили виданню.

Як повідомлялося, в уряді Росії оцінили наслідки санкцій проти "Московської біржі". Зокрема, заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв заявив, що санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у Росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.