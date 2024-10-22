Європарламент схвалив кредит на 35 мільярдів євро для України за рахунок заморожених активів РФ (оновлено)

Європейський парламент підтримав пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС на 35 млрд євро у межах великої позики G7 на загальну суму в $50 млрд, яку гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

За відповідне рішення проголосували 518 депутатів, проти виступили 56 присутніх, повідомляє "Європейська правда".

"Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Фінальна сума, яку ЄС надасть як позику, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

У пресслужбі Міністерства фінансів України нагадали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати.

Для цього Європарламент також підтримав пропозицію створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

У Мінфіні зауважили, що це рішення ще має бути погоджено Радою ЄС.

"Очікується, що кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, у тому числі соціальні, гуманітарні", – додали у міністерстві.

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Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.