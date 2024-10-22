Санкції не діють: Від початку року ЄС імпортував російської металопродукції на 2 мільярди євро

Європейський союз за підсумками січня-серпня 2024 року імпортував 3,9 млн тонн металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт відповідної продукції сягнули 1,87 млрд євро.

Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat. Таким чином, до кінця року Росія заробить на експорті металу у ЄС мінімум 3 млрд євро.

Основний обсяг імпорту припадає на напівфабрикати: за 8 місяців до ЄС спрямовали 2,14 млн тонн слябів та заготовки. Витрати на відповідний імпорт становили 1,1 млрд євро. Найбільшими споживачами напівфабрикатів з РФ є Бельгія, Італія, Данія та Чехія.

Великі обсяги імпорту припадають і на чавун – 949,07 тис. тонн, на 388,03 млн євро. Основні обсяги спрямовано до Італії та Латвії – 114,6 тис. тонн (+78,4% р./р.).

Поставки феросплавів російського виробництва на ринок Євросоюзу за січень-серпень 2024-го зросли на 114,9%. Витрати на імпорт становили 118,98 млн євро (+43,9% р./р.). Понад 80% поставок припало на Нідерланди – 51,48 тис. тонн (+152,5% р./р.).

"Євросоюз продовжує імпортувати значні обсяги металопродукції з РФ. Така тенденція є передбачуваною, оскільки російські виробники пропонують продукцію зі значними знижками. Окрім того, санкційні пакети тривалий час не включали, або й надалі не включають повну заборону на такий імпорт. У випадку зі слябами Єврокомісія вирішила послабити обмеження та дозволити продовжувати імпорт з Росії. Існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати й для зняття обмежень на імпорт чавуну з РФ. Водночас Україна, як майбутній член ЄС, має усі можливості для заміщення продукції російських виробників на європейському ринку", – вказує ГМК Центр.

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Нагадаємо, видання Kyiv Post написало, що тисячі європейських компаній та підприємців користуються лазівками та бекдором на російський ринок, використовують треті країни або дочірні компанії, і таким чином оминають міжнародні санкції, тому ці санкції мають бути посилені.

Раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже вона продовжує заробляє мільярди на війну. Проте, шляхом брехні та маніпуляцій, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби, які вона постачатиме у ЄС ще чотири роки. Це дасть РФ змогу заробити на війну ще 8 мільярдів євро.