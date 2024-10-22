США готують для України два пакети допомоги на $1,5 мільярда. Кошти підуть на далекобійну зброю, – Зеленський

Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет фінансової допомоги на $800 млн. Кошти спрямують на виробництво далекобійної зброї.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає Forbes.

Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, очільник держави наголосив, що голова Пентагону "привіз пакет на $400 млн".

Він заявив, що найближчими днями буде ще один пакет – на $800 млн. "Це – перший транш у наше виробництво, нашу далекобійність", – наголосив Зеленський.

За його словами, після цього має бути наступний транш також на далекобійність в розмірі $700-800 млн.

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Як повідомлялося, у жовтні США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік.

Наприкінці вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни "Великої сімки" (G7) та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.