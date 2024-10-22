Путіну не вистачає грошей на війну: Держдума терміново виділила ще 1,5 трильйона рублів

Російська Держдума підтримала поправку до Бюджетного кодексу РФ, яка дозволить збільшити загальний обсяг видатків федерального бюджету в 2024 році на суму до 1,5 трлн рублів ($15,4 млрд за поточним курсом) без внесення поправок до закону про бюджет.

Відповідну поправку до Бюджетного кодексу РФ депутати на засіданні у вівторок підтримали одразу у другому та третьому читаннях, передає російський Інтерфакс.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить виділити додаткові бюджетні кошти у 2024 році на "пріоритетні цілі", визначені Володимиром Путіним.

Раніше, виступаючи у парламенті під час обговорення законопроєкту, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що цього року виникли додаткові потреби у фінансуванні низки завдань, передусім – війни в Україні.

"Це витрати на субсидування відсоткових ставок за низкою програм, і в першу чергу за іпотечними програмами, додатково у зв'язку зі зростанням ставок потрібно понад 500 млрд рублів в поточному році. Крім того, потрібні додаткові кошти на обслуговування боргу, ставки теж зросли, потрібне збільшення видатків на ці цілі. І наступна позиція основна, велика – це додаткові витрати на забезпечення потреб "спеціальної військової операції", – розповів Сілуанов.

За його словами, у зв'язку з цим уряд просить дозволити збільшити видатки федерального бюджету цього року. У результаті вони становитимуть 39,4 трлн, дефіцит зросте до 3,3 трлн рублів, або 1,7% ВВП.

Своєю чергою у Рахунковій палаті РФ зауважили, що у законопроекті не визначені джерела покриття збільшення видатків, але його ухвалення підтримали.

Як повідомлялося, закон про федеральний бюджет РФ на 2024 рік передбачає дефіцит у сумі 2,12 трлн рублів, або 1,1% ВВП. Однак у матеріалах до проєкту бюджету РФ на 2025-2027 роки, внесеного до Держдуми у вересні, вже закладена вища оцінка дефіциту – 3,3 трлн рублів, або 1,7% ВВП РФ.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну