Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на польоти з Праги до Львова та Києва
Авіакомпанія Supernova Airlines групи компаній NOVA ("Нова пошта") отримала дозвіл Державної авіаційної служби України на експлуатацію повітряних ліній зі Львова та Києва до Праги.
Про це повідомили в пресслужбі "Нової пошти", передає Інтерфакс-Україна.
Авіакомпанія планує розпочати виконання польотів після відкриття повітряного простору України.
"Щоб мати можливість літати відразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл на це. Отримання дозволу й означає, що ми зможемо літати за зазначеними маршрутами, щойно це стане процедурно можливим – тобто коли повітряний простір буде відкрито", – пояснили в компанії.
Згідно з наказом Державіаслужби, ТОВ "Супернова Ейрлайнз" на підставі заяви, зареєстрованої в службі 16 жовтня, надається дозвіл на експлуатацію повітряних ліній:
- Львів – Прага (Чехія) – Львів (частота рейсів: сім рейсів на тиждень);
- Київ – Прага – Київ (частота рейсів: сім рейсів на тиждень).
Дозвіл надано з 1 листопада 2024 року на необмежений термін.
Раніше повідомлялося, що 17 жовтня авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі (Part-TCO), необхідний для неєвропейських авіакомпаній. Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких наразі триває.
"Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи, з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів, відповідно до можливостей Boeing 737-800SF", – зазначили в компанії.
Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062, що дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.
У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига – Жешув – Рига. Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.
18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ – один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу Boeing 737-800SF до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.
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