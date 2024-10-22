"Газпром" звільнили від податків на майже $6,3 мільярда на рік через рекордні збитки

Влада Росії готується різко знизити податки для "Газпрому", який втратив дві третини експортних ринків і отримав рекордний у своїй історії збиток за підсумками минулого року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на поправки до Податкового кодексу, який затвердила Держдума РФ.

Як повідомляється, з 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКП (податок на видобуток корисних копалин), який був запроваджений для неї на початку 2023 року.

Згідно з проєктом, для "Газпрому" буде скасовано надбавку до відповідного податку в розмірі 50 млрд руб. на місяць.

Спочатку російський уряд планував, що додаткові газові податки на суму 600 млрд руб. на рік надходитимуть до скарбниці щонайменше до кінця 2025 року, але різке погіршення фінансового стану "Газпрому" змусило владу Росії піти на поступки.

Зниження податків для "Газпрому" потрібне, щоб компанія могла профінансувати свою інвестпрограму, пояснював раніше російський Мінфін. Сукупні надходження від нафти та газу, згідно з проєктом бюджету, наступного року знизяться на 373 млрд руб., до 10,94 трлн руб. і продовжать падати в 2026-2027 роках, до 10,56 трлн руб. і 9,77 трлн руб. відповідно.

Недобір сировинних податків влада РФ планує компенсувати за рахунок підвищення податкового навантаження для бізнесу та громадян.

Проблеми "Газпрому"

Раніше стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

У середині жовтня повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродаж елітної нерухомості, що йому належить.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.