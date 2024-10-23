Обхід санкцій: Росія планує створити рейдову перевалку скрапленого газу в Баренцовому морі

Росія планує організувати перевалку скрапленого природного газу та газового конденсату з судна на судно в Баренцовому та Беринговому морях, щоб вивільнити більше танкерів льодового класу.

Про це пише Reuters із посиланням на документи проєкту.

Як повідомляється, найбільший у Росії виробник скрапленого газу – компанія "Новатек" – продовжує реалізацію свого нового проєкту "Арктик СПГ-2", незважаючи на санкції Заходу, які обмежують доступ до танкерів, необхідних для транспортування скрапленого газу Північним морським шляхом на азійські ринки.

Із березня 2025 року в портах Європейського Союзу буде заборонено завантажувати російський СПГ.

Запланована схема перевалки дозволить оптимізувати використання танкерів льодового класу, з нестачею яких Росія стикнулася після введення санкцій.

Замовником проєкту є дочірнє підприємство "Новатеку" – компанія "Обський Аміак".

Зазначається, що "Новатек" уже використовує цю схему для перевалки скрапленого газу з судна на судно біля узбережжя Мурманської області Росії.

Запланований вантажообіг нового комплексу в Баренцевому морі, який працюватиме в період відсутності льодових обмежень, оцінюється в 5,5 млн кубометрів на рік, зокрема СПГ – 4,1 млн кубометрів на рік, газового конденсату – 1,4 млн кубометрів на рік.

На другому етапі аналогічну за вантажообігом – 5,5 млн кубометрів – перевалку планується організувати у східній частині Арктики – в акваторії Берингового моря на Чукотці.

Пробеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.

Російський скраплений газ у Європі

Як стало відомо, частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.