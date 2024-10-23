Експорт української агропродукції за рік зріс на понад чверть. Вартість зросла на $1,4 мільярда
Упродовж перших дев'яти місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на $10,5 млрд.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, щообсяги експорту вітчизняної агропродукції зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на $1,4 млрд.
Таке зростання пояснюють насамперед відновленням морського сполучення. Завдяки цьому станом на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту. Водночас на суходолі експортери надають перевагу залізничному транспорту, лише 2% переміщується автомобільним транспортом.
Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури – за дев’ять місяців експортували 42,3 млн тонн на $7,1 млрд. Ще однією суттєвою складовою експорту є насіння та плоди олійних рослин – 5 млн тонн, вартістю $2,2 млрд.
Водночас ситуація з імпортом має дещо інші особливості, зауважують митники. Зокрема, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% – морем та майже 2% – залізницею. Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу.
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Загалом до України імпортували 978,8 тис. тонн агропродукції на суму $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи – 468 тис. тонн, вартістю $563,8 млн. Окрім них, значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі – 194,2 тис. тонн ($246,6 млн), а за вартістю – насіння олійних рослин на $346,5 млн (50,2 тис. тонн).
Як повідомлялося, упродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.
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Злі язики кажуть , що аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю.
Після того, як зерно залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця.
В результаті валютна виручка не повертається до України, а бюджет не отримує надходжень, оскільки компанії-експортери є фіктивними.
Уся та премія за експорт у Європу, у 22- 23 роках( як пільга для України на підтримку експотрту без мит), осіла в кишенях спекулянтів. І всіх це влаштовує. Єрмак із Зеленьським нічого про це незнають.