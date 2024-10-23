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Новини
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Експорт української агропродукції за рік зріс на понад чверть. Вартість зросла на $1,4 мільярда

Зерно

Упродовж перших дев'яти місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на $10,5 млрд.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, щообсяги експорту вітчизняної агропродукції зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на $1,4 млрд.

Таке зростання пояснюють насамперед відновленням морського сполучення. Завдяки цьому станом на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту. Водночас на суходолі експортери надають перевагу залізничному транспорту, лише 2% переміщується автомобільним транспортом.

Експорт української аграрної продукції за три квартали 2024 року

Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури – за дев’ять місяців експортували 42,3 млн тонн на $7,1 млрд. Ще однією суттєвою складовою експорту є насіння та плоди олійних рослин – 5 млн тонн, вартістю $2,2 млрд.

Водночас ситуація з імпортом має дещо інші особливості, зауважують митники. Зокрема, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% – морем та майже 2% – залізницею. Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу.

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Загалом до України імпортували 978,8 тис. тонн агропродукції на суму $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи – 468 тис. тонн, вартістю $563,8 млн. Окрім них, значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі – 194,2 тис. тонн ($246,6 млн), а за вартістю – насіння олійних рослин на $346,5 млн (50,2 тис. тонн).

Як повідомлялося, упродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.

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зерно (1883) імпорт (2359) експорт (3872) Державна митна служба (486)


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главное с растущим экспортом и прибылью трейдеров в офшорах, не проснуться однажды утром с пониманием что самим жрать нечего,в шикарное время живем-полного безвластия!!!
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23.10.2024 10:55 Відповісти
борошно чи вироби із зерна- зась, основне скинути найпримітивніше...
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23.10.2024 11:29 Відповісти
Експорт зріс. Чудово. А надходження до бюджету ? А повернення валютної виручки ? Щось ніхто не хвалиться ....
Злі язики кажуть , що аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю.
Після того, як зерно залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця.
В результаті валютна виручка не повертається до України, а бюджет не отримує надходжень, оскільки компанії-експортери є фіктивними.
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23.10.2024 11:31 Відповісти
Так тільки за 2023- й рік неповернулося 8 ярдів доларів виручки за с.г продукцію.
Уся та премія за експорт у Європу, у 22- 23 роках( як пільга для України на підтримку експотрту без мит), осіла в кишенях спекулянтів. І всіх це влаштовує. Єрмак із Зеленьським нічого про це незнають.
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23.10.2024 14:36 Відповісти

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