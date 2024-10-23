Експорт української агропродукції за рік зріс на понад чверть. Вартість зросла на $1,4 мільярда

Упродовж перших дев'яти місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на $10,5 млрд.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, щообсяги експорту вітчизняної агропродукції зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на $1,4 млрд.

Таке зростання пояснюють насамперед відновленням морського сполучення. Завдяки цьому станом на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту. Водночас на суходолі експортери надають перевагу залізничному транспорту, лише 2% переміщується автомобільним транспортом.

Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури – за дев’ять місяців експортували 42,3 млн тонн на $7,1 млрд. Ще однією суттєвою складовою експорту є насіння та плоди олійних рослин – 5 млн тонн, вартістю $2,2 млрд.

Водночас ситуація з імпортом має дещо інші особливості, зауважують митники. Зокрема, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% – морем та майже 2% – залізницею. Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу.

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Загалом до України імпортували 978,8 тис. тонн агропродукції на суму $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи – 468 тис. тонн, вартістю $563,8 млн. Окрім них, значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі – 194,2 тис. тонн ($246,6 млн), а за вартістю – насіння олійних рослин на $346,5 млн (50,2 тис. тонн).

Як повідомлялося, упродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.