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Велика Британія виділить понад $150 мільйонів на морські безпілотники для України

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Велика Британія планує виділити ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько $155 млн) на підтримку Коаліції морських сил і засобів для України.

Про це повідомили у британському уряді, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Лондон також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.

В уряду уточнили, що нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі.

Крім цього, наголошується, що Велика Британія та Норвегія спільно шукають близько $130 млн для спільного фінансування коаліції.

У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Велика Британія та Норвегія започаткували нову коаліцію морських сил для підтримки України для передачі кораблів та техніки з метою посилення здатності Києва діяти на морі.

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Велика Британія (1211) коаліція (7) допомога (1560) Чорне море (159)


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