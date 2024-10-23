Велика Британія виділить понад $150 мільйонів на морські безпілотники для України
Велика Британія планує виділити ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько $155 млн) на підтримку Коаліції морських сил і засобів для України.
Про це повідомили у британському уряді, передає "Європейська правда".
Зазначається, що Лондон також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.
В уряду уточнили, що нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі.
Крім цього, наголошується, що Велика Британія та Норвегія спільно шукають близько $130 млн для спільного фінансування коаліції.
У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року Велика Британія та Норвегія започаткували нову коаліцію морських сил для підтримки України для передачі кораблів та техніки з метою посилення здатності Києва діяти на морі.
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