Чотири судна тіньового флоту РФ потрапили під санкції Великої Британії після публікації розслідування

Після публікації в Україні списку тіньових танкерів Путіна, вже чотири судна потрапили під санкції Великої Британії, а саме – VARUNA (IMO 9332810), Sai Baba (IMO 9321691), Artemis (IMO 9317949) і Antaeus (IMO 9299733).

Ці судна причетні до обходу санкційного режиму та допомоги Росії у транспортуванні нафти, що приносить суттєві доходи для фінансування її агресивної військової діяльності. Проте, ще 70 суден із цього списку залишаються активними та продовжують працювати на користь російської економіки, пишуть "Українські новини".

Вони продовжують перевозити нафту та інші енергетичні ресурси, що дозволяє Росії обходити міжнародні санкції та отримувати кошти для своєї воєнної машини. Це знижує ефективність санкцій, накладених Заходом, і ставить під загрозу міжнародні зусилля щодо обмеження фінансування російської агресії.

"Згідно з розвідданими, зібраними KSE, значна частина цих судів належить і управляється рядом підставних компаній в Індії, Маврикії, ОАЕ та інших юрисдикціях. Ймовірно, ці компанії зрештою контролюються Тахіром Гараєвим – засновником 2Rivers (раніше Coral Energy) – та Етибаром Ейюбом. Гараєв створив цілу мережу, яка спрямована на допомогу Росії та її тіньовому флоту, що дозволяє країні продовжувати отримувати значні прибутки від торгівлі нафтою, незважаючи на міжнародні санкції. Ці прибутки забезпечують суттєве фінансування для воєнної машини Росії, що підтримує її агресивну політику", – зазначають автори.

Нагадаємо, Гараєв потрапив під санкції президента України Володимира Зеленського і США, проте й далі керує своєю бізнес-імперією через підконтрольних осіб і компанії. Також він перебуває в розшуку на вимогу турецької прокуратури.

"Тому він почав переоформлювати й перепродавати свої компанії, тоді як інші учасники досі не підпадають під санкції і мають можливість обслуговувати російські інтереси. Корпорація Coral Energy та пов’язані з нею компанії не лише обходять санкції, а й фактично забезпечують економічну підтримку Росії, яка дозволяє їй утримувати свою військову присутність та здійснювати агресивні дії. Запровадження жорстких санкцій проти мережі компаній Гараєва значно обмежить можливість цих компаній вести подібну діяльність, що суттєво зменшить доходи Росії від експорту нафти та посилить ефективність санкційної політики, спрямованої на зупинення агресії", – йдеться у розслідуванні.

Як повідомлялося, у вересні Велика Британія вперше запровадила санкції проти суден, які возять російський скраплений газ.