США "дуже близькі" до виділення Україні до $20 мільярдів в межах кредиту G7, – Єллен (оновлено)

Сполучені Штати "дуже близькі" до завершення виділення $20 млрд у межах кредитного пакета G7 для України, що буде виплачуватися за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Як пише Politico, про це заявила міністрерка фінансів США Джанет Єллен, передає "Європейська правда".

Міністерка відзначила, що "ми на 99% готові", і залишилося вирішити лише декілька відносно невеликих питань.

"Ми дуже близькі", – сказала Єллен журналістам.

США та їхні союзники намагаються узгодити деталі кредитного пакета на суму $50 млрд відтоді, як лідери досягли домовленості про це на зустрічі G7 у червні.

Угода, яка була укладена після того, як Єллен та інші посадовці адміністрації Байдена згуртували навколо цієї ідеї іноді неохочих союзників, передбачала, що Україна отримає гроші до кінця року.

Єллен сказала, що цей термін все ще залишається метою.

Пізніше заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх підтвердив наміри США виділити $20 млрд у межах погодженого "Групою семи" кредиту на $50 млрд, який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Він зауважив, що "нічого подібного раніше не робилося", передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім використовувала вартість цих активів для фінансування оборони постраждалої сторони, поважаючи верховенство права і зберігаючи солідарність", – додав він.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація Джо Байдена має намір розділити свою частку кредиту – $20 млрд – між військовою та фінансовою допомогою Україні. Військова допомога, як відомо, повинна бути схвалена Конгресом США.

"Хай там як, США нададуть $20 мільярдів на підтримку України в цих зусиллях, незалежно від того, чи буде вона розділена між економічною та військовою підтримкою, чи буде надана повністю через економічну допомогу", – вказав Сінгх.

Він додав, що деталі кредиту узгодять під час зустрічі міністрів фінансів "Групи семи", яка відбудеться цього тижня в італійському місті Стреза.

Кредит дає країнам G7 шанс забезпечити довгострокове фінансування військових зусиль України та ізолювати ці гроші від результатів президентських виборів у США.

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Як повідомлялося, Рада ЄС у середу, 23 жовтня, остаточно затвердила виділення Україні кредиту у вигляді макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих умов, що й фінансування у межах механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).

Фінальна сума, яку ЄС надасть Україну у якості позики, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7. Зокрема, США мали виділити $20 млрд у межах кредитного пакета G7 для України, але вимагали від ЄС переглянути режим санкцій щодо заморожених російських активів, продовживши їх дію на три роки, але це рішення блокує Угорщина. Решту коштів у межах кредиту G7 для України на загальну суму до $10 млрд мають виділити Велика Британія, Канада та Японія.

У Міністерстві фінансів України пояснювали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати, а кошти в межах цього механізму почнуть надходити вже до кінця поточного року.