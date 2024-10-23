Україна пропонує Оману створити хаб для експорту українського зерна до Африки, – Сибіга

Україна пропонує Султанату Оман розглянути можливість створення продовольчого хабу для української продукції та її подальшого просування на ринки держав східної Африки.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час переговорів з міністром економіки Оману доктором Саідом бен Мохамедом бен Ахмедом Аль-Сакрі, повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга наголосив, що попри війну та удари Росії по українській портовій інфраструктурі та цивільним суднам, наша держава залишається одним з гарантів світової продовольчої безпеки.

Він запевнив у готовності України і надалі бути надійним партнером для держав Близького Сходу та Африки у постачанні критично необхідного продовольства, а також запросив оманську сторону взяти участь у третьому Продовольчому саміті, який відбудеться цьогоріч у Києві.

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Під час зустрічі Сибіга висловив зацікавленість України в розвитку відносин з Оманом та державами Затоки в низці сфер, серед яких торгівля, інвестиції, експорт продовольства, розвиток відновлюваної енергетики та технологій.

Зокрема, він поінформував про російський терор проти української енергосистеми та озвучив пріоритетні потреби нашої держави в енергетичній підтримці напередодні зими.

"Міністри окремо погодилися із важливістю започаткування діяльності двосторонньої міжурядової комісії, проведення її першого засідання. Вони обговорили можливість направлення взаємних бізнес-місій для вивчення можливостей співпраці та створення постійно діючого механізму бізнес-ради для розвитку двосторонньої торгівлі", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна також розглядала Гану, Сенегал та Нігерію для створення зернових хабів в Африці. Проте досі жоден із подібних проєктів не реалізований.