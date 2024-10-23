Міноборони обіцяє збільшити закупівлі фермерської продукції для ЗСУ

Міністерство оборони України планує збільшити закупівлі фермерської продукції для Збройних сил з 2025 року.

Для цього Міноборони внесло зміни до документу "Періоди поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування", збільшивши терміни закупівлі таких продуктів харчування, повідомляє пресслужба міністерства.

"Військові отримуватимуть більше свіжих сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо", – зазначається у повідомленні.

За оцінками міністерства, зазвичай фермерські продукти вирізняються високою якістю та доступнішою ціною.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.

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Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони розірвало угоду ТОВ "Трейд Граніт Інвест" на постачання харчування для ЗСУ у Донецькій області через виявлені партії консервів з підробними документами.

Нагадаємо, на початку червня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборониуклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн. При цьому серед підрядників переважно опинилися компанії, пов'язані зі "старими" постачальниками харчів для Міноборони.

При цьому вже у липні "Державний оператор тилу" вимушено змінив постачальника продуктів для українських військових у Донецькій області, оскільки підрядник не виконав своїх зобов'язань. Нову угоду вартістю понад 2 млрд грн уклали з ТОВ "Трейд Граніт Інвест", на яку військові вже скаржилися на початку року.