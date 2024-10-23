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Новини
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Митники попередили про ремонт на ще одному пункті пропуску на кордоні з Польщею: можливі затримки

Кордон Польща

З 24 жовтня розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Ремонт триватиме до двох тижнів, тому в цей час можливі затримки руху для вантажних та легкових автомобілів у напрямку "в’їзд в Україну", повідомили у Державній митній службі України.

"Просимо громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку", – зазначається у повідомленні.

Польська сторона вже проводила ремонтні роботи у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", вони мали завершитись орієнтовно 12 вересня.

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Як повідомлялося, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.

28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікувалося у середині жовтня.

Із 23 вересня польська сторона також замінює асфальтне покриття у межах пункту пропуску "Корчова". Роботи мають завершити до листопада. 

У вересні польська сторона також розпочала ремонт міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг-Зосін" у Волинській області на ділянці в'їзду в Україну, через це проїзду транспортних засобів окремими смугами руху обмежили. Тут ремонт триватиме щонайменше до 30 листопада.

Крім того, з 1 жовтня припинено пропуск транспорту в обох напрямках на ділянці українсько-польського кордону "Нижанковичі". У Державній митній службі пояснювали, що це необхідно для підготовки до відкриття нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".

Автор: 

кордон (1149) Польща (2459) ремонт (1489) митний контроль (198) Державна митна служба (486)


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Штрафная команда из фермеров работает?
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23.10.2024 17:33 Відповісти
до речі.
з прокурорами зрозуміло.
з мсек, взагалі всіх в шию.
а як до митників?
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23.10.2024 18:29 Відповісти
відчувається волохата рука колишньої меркині або чонгарський синдром
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23.10.2024 18:59 Відповісти

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