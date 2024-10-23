Митники попередили про ремонт на ще одному пункті пропуску на кордоні з Польщею: можливі затримки

З 24 жовтня розпочнуться ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Ремонт триватиме до двох тижнів, тому в цей час можливі затримки руху для вантажних та легкових автомобілів у напрямку "в’їзд в Україну", повідомили у Державній митній службі України.

"Просимо громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку", – зазначається у повідомленні.

Польська сторона вже проводила ремонтні роботи у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", вони мали завершитись орієнтовно 12 вересня.

Читайте також: Польські фермери досі не блокують вантажівки на кордоні з Україною, попри анонсований страйк

Як повідомлялося, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.

28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікувалося у середині жовтня.

Із 23 вересня польська сторона також замінює асфальтне покриття у межах пункту пропуску "Корчова". Роботи мають завершити до листопада.

У вересні польська сторона також розпочала ремонт міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг-Зосін" у Волинській області на ділянці в'їзду в Україну, через це проїзду транспортних засобів окремими смугами руху обмежили. Тут ремонт триватиме щонайменше до 30 листопада.

Крім того, з 1 жовтня припинено пропуск транспорту в обох напрямках на ділянці українсько-польського кордону "Нижанковичі". У Державній митній службі пояснювали, що це необхідно для підготовки до відкриття нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".