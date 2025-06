Китай хоче вдвічі збільшити виробництво автомобілів за кордоном, щоб обійти мита США та Євросоюзу

Китайські автовиробники можуть більш ніж подвоїти свої закордонні виробничі потужності, щоб подолатb імпортні мита та задовольнити зростаючий попит на ринках, що розвиваються.

Про це пише Bloomberg.

Традиційно кращим підходом китайських виробників до виходу на зовнішні ринки була схема, коли ключові частини автомобілів виготовлялися в Китаї, а потім відправлялися за кордон для складання.

Але оскільки США, Європейський Союз і Туреччина вводять мита, Китай збільшує інвестиції в повноцінне виробництво.

Станом на 2023 рік китайські виробники автомобілів побудували та ввели в експлуатацію заводи з повним технологічним процесом у дев'яти країнах із річною виробничою потужністю 1,2 млн автомобілів. До 2026 року цей показник збільшиться більш ніж удвічі, до 2,7 млн авто, у понад 10 країнах, якщо всі заяви компаній будуть виконані вчасно.

Повний процес виробництва включає чотири основні етапи виробництва автомобіля: штампування, зварювання, фарбування та остаточне складання. Він капіталомісткий, але має високу виробничу потужність порівняно з розбірним монтажем.

BYD Co., найпродаваніший автомобільний бренд Китаю, разом із китайськими державними виробниками Chery Automobile Co., Changan Automobile Co., GAC Auto Corp. і SAIC Motor Corp., оголосили про 10 нових проєктів або проєктів розширення своїх закордонних заводів з 2023 року, зокрема в Таїланді, Індонезії та Бразилії.

Китайські автовиробники також розширюють свою діяльність у Південно-Східній та Центральній Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході, як експортуючи, так і займаючись місцевими виробничими проєктами.

BYD і Volvo Car AB, які контролюються китайським автовиробником Zhejiang Geely Holding Group Co., сприяють збільшенню потужностей у Європі.

BYD будує завод в Угорщині, а також оголосила про плани будівництва іншого заводу в Туреччині, що дає їй доступ до ЄС.

Польща, яка має угоди з китайськими постачальниками акумуляторів, також стає популярною серед китайських виробників електромобілів.

Іспанія та Італія також шукають інвестиції. Повідомляється, що Geely, Dongfeng Motor Group Co. і Xpeng Inc. шукають місця для заводу в регіоні.

У середині вересня повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила різке підвищення тарифів на китайський імпорт, включно зі 100% митом на електромобілі, щоб посилити захист стратегічних американських галузей промисловості від надлишкових виробничих потужностей Китаю.

До того повідомлялося, що Канада запровадить мита на електромобілі з Китаю, щоб захистити своїх виробників.

4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

На початку серпня уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.