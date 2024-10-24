Повідомлення про проблеми зі зв’язком та мультишерінг: Федоров анонсував нові послуги в "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром у застосунку "Дія" з’явиться шість нових послуг.

Про це він оголосив у Telegram.

"Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн – одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА...Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях", – зазначив урядовець.

Зокрема, Федоров анонсува наступні послуги:

Відображення дозволу на зброю. У "Дію" підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

У "Дію" підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. еАкциз. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через "Дію", а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через "Дію", а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

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На період знеструмлень – надважлива послуга. Українці зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію. Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

За словами міністра, частину сервісів запустять "вже дуже скоро", щодо решти – ще вирішуються бюрократичні питання.

Як повідомлялося, із 15 жовтня у застосунку "Дія" можна перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.