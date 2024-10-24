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Новини
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Повідомлення про проблеми зі зв’язком та мультишерінг: Федоров анонсував нові послуги в "Дії"

федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром у застосунку "Дія" з’явиться шість нових послуг.

Про це він оголосив у Telegram.

"Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн – одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА...Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях", – зазначив урядовець.

Зокрема, Федоров анонсува наступні послуги:

  • Відображення дозволу на зброю. У "Дію" підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
  • еАкциз. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через "Дію", а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
  • Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
  • Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Триває робота над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
  • Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень – надважлива послуга. Українці зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
  • Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

За словами міністра, частину сервісів запустять "вже дуже скоро", щодо решти – ще вирішуються бюрократичні питання.

Як повідомлялося, із 15 жовтня у застосунку "Дія" можна перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек", просканувавши його штрихкод.

Автор: 

Федоров Михайло (261) Мінцифри (826) Дія (637)


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Топ коментарі
+5
"Повідомлення про проблеми зі зв'язком. На період знеструмлень - надважлива послуга" - з твого телефону вилітає маленький голуб, який з листочком і маленькою стрічкою летить полями, річками, автострадами прям в кабінет фьодорову, де кукарєкає про проблеми зі звʼязком
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24.10.2024 12:40 Відповісти
+3
Нацкешбеку - лайно
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24.10.2024 12:45 Відповісти
+3
Дія і Дія підпис- зелене лайно
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24.10.2024 12:58 Відповісти
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"Повідомлення про проблеми зі зв'язком. На період знеструмлень - надважлива послуга" - з твого телефону вилітає маленький голуб, який з листочком і маленькою стрічкою летить полями, річками, автострадами прям в кабінет фьодорову, де кукарєкає про проблеми зі звʼязком
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24.10.2024 12:40 Відповісти
Нацкешбеку - лайно
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24.10.2024 12:45 Відповісти
Вже помітили, що товари по цій "держпрограмі" подорожчали майже до 10%
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25.10.2024 20:59 Відповісти
Дія і Дія підпис- зелене лайно
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24.10.2024 12:58 Відповісти
в сраку собі хай ту дію затусують...ніхера воно не працює...
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24.10.2024 13:26 Відповісти
вас хтось заставляє цим користуватись?
Паспорт ЗАВЖДИ валідний.
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24.10.2024 15:05 Відповісти
Що за ім'я таке aga?я думку песиків і всяких інших тваринок не питаю не напружуйся....
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26.10.2024 00:27 Відповісти
як це ми досі без цього жили?...
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24.10.2024 13:28 Відповісти
e-Акциз це класно.
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24.10.2024 15:03 Відповісти
Моя вам порада - тримайтеся якнайдалі від будь-якого лайна, що пропонують ефективні лайноменеджери ЗЄ.
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24.10.2024 23:25 Відповісти

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