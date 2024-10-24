Призначені за рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік, – Рахункова палата
На виплату підвищених завдяки рішенням судів пенсій співробітникам силових органів та "чорнобильцям" Пенсійний фонд щороку витрачає 66,5 мільярда гривень.
Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила на своїй сторінці у Facebook за результатами аудиту роботи Пенсійного фонду в умовах воєнного стану.
За її словами, під час аудиту з'ясувалося, що законодавчі прогалини створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах пенсіонерами, що були військовослужбовцями силових структур та особами, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.
"Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн на рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими", – зауважила Піщанкська.
Вона додала, що водночас навантаження на Пенсійний фонд зростає, адже станом на початок квітня 2024 року на кожну тисячу платників ЄСВ припадало вже 945 пенсіонерів.
Крім того, аудиту Пенсійного фонду виявив низку інших проблем.
Зокрема, за період воєнного стану борги підприємств, установ, організацій перед Пенсійним фондом зросли до 50,3 млрд грн. При цьому зменшилася чисельність найманих працівників, а прогнозні показники зростання фонду оплати праці не справдились.
Крім того, невирішеною залишалася і проблема заборгованості ПФУ в частині виконання рішень суду, джерел для погашення якої немає взагалі. Таким чином, на 1 липня 2024 року обсяг заборгованості становив 73 млрд грн, це – 10 % обсягу бюджету ПФУ на 2024 рік.
Аудитори Рахункової палати також виявили понад 800 тис. пенсіонерів, які отримували пенсії на тимчасово окупованих РФ територіях і на територіях активних бойових дій більш ніж 2,5 роки без фізичної ідентифікації. На виплату пенсій цим громадянам було витрачено 7,7 % всіх річних видатків на виплату пенсій у 2024 році.
Водночас щонайменше 4 млрд грн на рік витрачено на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.
Як повідомлялося, за даними проведеного Рахунковою палатою аудиту, за час воєнного стану половину видатків Пенсійного фонду на виплату пенсій вдалося профінансувати завдяки коштам проєкту РЕАСЕ, який фінансують міжнародні донори, у тому числі уряд США.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік з видатками у сумі 860,9 млрд грн.
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Бо я ж не "інь" та "янь"...
Основна маса судових рішень по військових пенсіях винесена у справах, коли пенсіонерам платять не законний розмір пенсії, а тільки її частину, типу "скільки можемо" - те, що залишилось після суддів, митників, прокурорів і т.д.
Із розрахунку на те, що хтось подасть до суду за захистом своїх прав, а основна частина плюне на судову мутотню та так і отримуватиме тільки частину законної пенсії.
Моя вигризена в суді "силова" пенсія вперше була виплачена якраз у лютому 2022 року після 1,5 року судового розгляду, і у перші місяці війни, коли грошове майже не платили, йшла на купівлю амуніції, а зараз навіть не покриває витрати на ремонти, обслуговування і заправку пікапа (за штатом моєму підрозділу авто "не положено"), а також на придбання антидронової зброї та *********** до неї (у штаті теж немає).
Якась каша.
Але ваш загальний настрій проглядається і ним ви мене не здивували, він як у більшості громадян України - відчуття безладу і безпорадності.
Але, головне визначитись чому такі настрої і тверезо оцінити минуле, тепернішнє, хотіла написати і майбутнє, але в країні проти якої воює вся орда темряви і внутрішнє взаємопоборювання еліт, шляхом натравлення один на одного «простолюлин», важно навіть примарно його побачити.
Перше - хто не приходив до влади, то першим чином починав грабувати країну, міняти під себе закони і навіть конституцію.
Єдиною відмінністю було удосконалення схем розкрадання і послаблення держави, з метою пертворення її на колос на глиняних ногах. Найгеніальнішою схемою виявилось залучення «міжнародників» і їх наглядових рад, рад доброчесності, всіляких го, що паразитувли і паразитують вже по-чорному на темі «боротьби» з корупціює і за все хороше проти всього поганого, не розкриваючі скільки на цьому вони реально зароблять і не сплачуючі податків.
Це треба не мати розуму аби не співставити результати 144 вже мабудь тисяч реформ і їх реальні наслідки які зробили країною немічною, а всіх нас закритим в «периметрі» «ресурсом».
Схеми розграбування удосконалюються щомиті, і цей процес беззупиний, бо легкі гроші це страшніший за все наркотик.
Вже дожилися, що аби добратися до корита, треба не досягнення і доброчесність реальну показувати, а «шатать» країну так, щоб народ наступного обирав впавши у відчай і страх. Це огидно і дуже підступно, це підло безмежно. Це безвідповідально і злочино!
Тепер я вам відповім з приводу, що зараз в нас просто справжня жорстка і моторошна диктатура😂
Шановний пане Василь Синиця, ви застрягли в звичайній політпропаганді, не бажаючі самостійно ознайомитись щож є насправді диктатура, диктатор і тираня. А то б ви знали, що при диктатурі не може бути безладу, хаосу, майже не керованності державних процесів в багатьох її сферах. Саме те, що зараз є в нас.
Єдиним хто намагався статит диктатором, і дещо в цьому приуспів, це був Кучма, тому що в Україні він вбачав великий потенціал як для власної наживи так і для нащадків. І це було для нього більше ніж мотивація стати справжнім диктатором.
Тому саме при ньому були сильними, захищеними всі силові органи, прокуратура і суди. Бо порядок в країні це можливість утримати владу. Саме тому його обрали двічі, і ще трохи і було б вічно. Але він на догоду зрвнішньому тиску і власній сім'ї яка хотіла якшатися з європейськімі владоможцями, аби легалізувати накрадене бещ проблем на заході і там окублиись, почав реформи силових структур, бо саме вони завжди найбажаніша і перша ціль на шляху руйнування держави і права, а також незалежності влади і країни вцілому.
Всі інші, приходячи до влади, аби на ній утриматись подовше, намагалися відновити вагу і серьозність силових структур, розуміючі, що без них і порядка в країні вони ніхто і у владі транзитом на короткий час. Але нікому не дали західні партнери це зробити, як не дають зараз ******* зброю, дальнобійні ракети і дозвіл бити по рашці, бо єдине, що їх влаштовує - це залежна Україна аж до непристойності. Це воаштову дивним чином, мабуть збіг🤔, і пуйла з його болотами.
Тому ми там.де ми є. І першою ознакою втрати влади, або відверте небажання бути в ній в подальшому, це виставлення на лобне місце для принижень, зламу, відвертому булінгу та деморалізації завжди будуть силові структури, тим більше суди і прокуратура!
*****,аплодує стоячи поряд з шольцами саліванами і іншими стурбованим заходу і сходу.
Це кримінал і рашисти з їх корисними ідіотами яких купа тут в телеграм в тіктоці і буквально в кожній шпарині куди може пролізти воша.
Біда і трагедія України в нас самих, ми легко жеремо брехню, чубимось і ми безмежно ліниві, аби самим перевірити де брехня, а де правда, хто бреше, а хто займається хейтом заради читабельності своїх сторінок і заробляні на лінивих і неосвічених лохах чи мале бабло і впізнанність.
Дико, що влада все це допустила і не бачить в цьому страшної біди.
Або бачить і мета зовсім інша ніж законність порядок і сильна країна.
Ми як соплі в валізі, яку трусять всі кому не лінь((
Хоча якщо бути на сто відсотків, від корита нікого не вдалося відірвати, всі рила в ньому хто біля нього вже всі 30 років незалежності. Просто рила стали ширше, корито меншим, а апетит звірський.
І ще, за 30 років жодної відповідальної влади, хоч би які виклики не були. Сил вистачало завжди тільки на жор.
Але, я бачу цю тенденцію добре, що вже на підході до корита і до свиней, що біля нього товкуться всі 30, молодих хоч і облізлих плямистих шакалів і гієн, селекційного потомства влади і криміналу, в кому кров шумить і є бажання зжерти свиней які доїдають корито, без сумління совіті, без озирання на законність і тим більше - на порядок. Точать ікла в свої блогах і не паряться ні навчанням ні роботою.
"Законность в России - это когда ограбившие всю страну воры устанавливают хоть какой-то порядок, но только для того, чтобы их самих не ограбило подрастающее поколение реформаторов...".
Те саме за останні п"ять років реставровано й у нас...
Але в нас немає навіть таких настроїв у владі. Можливо своє майбутнє в Україні не має наміру продовжувати, тм більше у владі.
А ви трактористи в окоп !
Приїхав до шлакбаума, переліз , поставив печатку і поїхав назад.
А у нас було інше- працювали в зоні, а відрядження виписували
до Білої Церкви. Коли люди виходили на пенсію, їм відповідали
" а Ви були в Білої Церкві і статусу ви не маєте.
А коли проходили медогляд, виявилось ,що кальцію вже нема.
Стара єврейка просвітлила -" Стронцій 126 весь кальцій вибив."
Отак Ми стали інвалідами -- " Колінні суглоби та шейки бедра требують
заміни" А це вже кошти і не малі-- приблизно 1млн .грв.
Ось Вам і дійсність. А інвалідність не можемо довести.