БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
19 051 152

Призначені за рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік, – Рахункова палата

деньги,гривня,зарплата,выплаты

На виплату підвищених завдяки рішенням судів пенсій співробітникам силових органів та "чорнобильцям" Пенсійний фонд щороку витрачає 66,5 мільярда гривень.

Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила на своїй сторінці у Facebook за результатами аудиту роботи Пенсійного фонду в умовах воєнного стану.

За її словами, під час аудиту з'ясувалося, що законодавчі прогалини створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах пенсіонерами, що були військовослужбовцями силових структур та особами, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.

"Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн на рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими", – зауважила Піщанкська.

Вона додала, що водночас навантаження на Пенсійний фонд зростає, адже станом на початок квітня 2024 року на кожну тисячу платників ЄСВ припадало вже 945 пенсіонерів.

Крім того, аудиту Пенсійного фонду виявив низку інших проблем.

Зокрема, за період воєнного стану борги підприємств, установ, організацій перед Пенсійним фондом зросли до 50,3 млрд грн. При цьому зменшилася чисельність найманих працівників, а прогнозні показники зростання фонду оплати праці не справдились.

Крім того, невирішеною залишалася і проблема заборгованості ПФУ в частині виконання рішень суду, джерел для погашення якої немає взагалі. Таким чином, на 1 липня 2024 року обсяг заборгованості становив 73 млрд грн, це – 10 % обсягу бюджету ПФУ на 2024 рік.

Читайте також: Генпрокурор Костін подав у відставку після скандалу з пенсіями прокурорів

Аудитори Рахункової палати також виявили понад 800 тис. пенсіонерів, які отримували пенсії на тимчасово окупованих РФ територіях і на територіях активних бойових дій більш ніж 2,5 роки без фізичної ідентифікації. На виплату пенсій цим громадянам було витрачено 7,7 % всіх річних видатків на виплату пенсій у 2024 році.

Водночас щонайменше 4 млрд грн на рік витрачено на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

Як повідомлялося, за даними проведеного Рахунковою палатою аудиту, за час воєнного стану половину видатків Пенсійного фонду на виплату пенсій вдалося профінансувати завдяки коштам проєкту РЕАСЕ, який фінансують міжнародні донори, у тому числі уряд США.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік з видатками у сумі 860,9 млрд грн.

Автор: 

аудит (339) пенсіонери (435) Пенсійний фонд (417) пенсія (694) Рахункова палата (180) Костін Андрій (14)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Ну так, судді, 90% з котрих є злочинцями, самі себе не посадять... Якесь довбане замкнуте коло ідіотизму сволочізму, бидляцтва, тупості і злочинності на державному рівні ((( До такого "Скотного двору" навіть Оруелл не додумався...
показати весь коментар
24.10.2024 13:53 Відповісти
+15
типу..виродки в пфу не в курсі кому вони платять...насмішили кловуни...
показати весь коментар
24.10.2024 13:52 Відповісти
+13
Взагалі-то якщо суд постановив платити - "виродки в пфу" не мають права не платити.
показати весь коментар
24.10.2024 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви РП зесвиноти ще чомусь раптово підзабули розповісти про пенсії спершу свої, ,суддів,усіх рівнів,ВР,та іншого зегавна та придуманої ермаком прохерні які в десятки разів вищі в межах 200-300 тис.грн.
показати весь коментар
24.10.2024 15:00 Відповісти
Ви хоча б своїх справах лад наведіть -- скільки у вас "пенсіонерів", "інвалідів" та інших "УБД" такими не є... 750 тисяч грн в місяць "немічній" прокурорці в зарплату -- не забагато буде? І вона одна така?
показати весь коментар
24.10.2024 15:00 Відповісти
Вибачаюсь. 750 000 -- то за рік.
показати весь коментар
29.10.2024 10:24 Відповісти
І чому ми не в НАТО?
показати весь коментар
24.10.2024 15:03 Відповісти
«Опа! Опа! Опа! Следите за руками!» С темы жестокой коррупции перебрасываем на тему «злых пенсионеров грызущих бюджет!» « Бабки плакальщики» Цензора завывающие по любому поводу, даже не пытаются разобраться в проблеме, когда она началась, и кто ее породил! Про пенсии силовиков. Раньше все силовики получали пенсии в своих ведомствах. МО платила своим пенсионерам, остальным, так называемым силовикам, платили своим. Потом все слили в одну большую кучу, ПФ! И началось! Когда лейтенант ГАИ, стал получать пенсион больше подполковника ВСУ ( думаю за выдающиеся заслуги). Потом начали готовиться до вступления в ЕС и «гармонизировали» законодательство под европейские нормы. Пусть рахункова палата расскажет, сколько Держава Украина должна Чернобыльцам по решениям ЕСПЧ, которые никто не выполняет и не собирается выполнять! Далее можно продолжать еще долго. Вопрос. Кто принимает законы в Украине? Суды судят (когда бесплатно) в основном в соответствии с Законом ! А виноваты «много жрущие пенсионеры»?
показати весь коментар
24.10.2024 15:07 Відповісти
Я не ищу виноватых. Я показываю, почему иногда приходиться в суд обращаться ( причем понимая, что затея
показати весь коментар
24.10.2024 18:10 Відповісти
Штани натягни! А то лайно розлітається по всій гілці...
показати весь коментар
24.10.2024 23:27 Відповісти
Та ви вже якось визначіться: Чи я "соєвий? Чи "зелений"?
Бо я ж не "інь" та "янь"...
показати весь коментар
25.10.2024 11:38 Відповісти
Не пиши дурниць - викидать не буде...
показати весь коментар
25.10.2024 14:09 Відповісти
Я свою особисту думку пишу (для цього чат і існує) і дурницею їх не вважаю. Якщо не подобається не читай. Ти ж те ж вліз в мою розмову з свд і теж (на мій погляд) пургу несеш
показати весь коментар
25.10.2024 14:14 Відповісти
Пиши... Але ж не забувай - сайт не належить ні кацапам, ні "блазенським"... Тому його регулярно "чистять" від їх непотребу...
показати весь коментар
25.10.2024 14:18 Відповісти
Ти прийшов сюди - щоб провокувать "срач"? Так ти "не з тим зв"язався"... Бо зачасту такі "срачі" закінчуються для моїх "опонентів" "баном"... А то - і деактивацією...
показати весь коментар
25.10.2024 15:22 Відповісти
Різні є чорнобильці. Так, є такі, що справді працювали ліквідаторами і втратили здоров'я. А є такий собі Литвин, який будучи зав відділом це компартії, а потім головою ВР, раз приїхав в зону в став чорнобильцям. За всі ці роки треба було розібратись із тим хто, за що і як ту пенсію отримав.
показати весь коментар
24.10.2024 15:21 Відповісти
А кто лично Вам мешал разобраться? Или как обычно! Дядя должен, я мимо проходила!
показати весь коментар
24.10.2024 15:43 Відповісти
Рахункова палата змішала в купу коні і люди.
Основна маса судових рішень по військових пенсіях винесена у справах, коли пенсіонерам платять не законний розмір пенсії, а тільки її частину, типу "скільки можемо" - те, що залишилось після суддів, митників, прокурорів і т.д.
Із розрахунку на те, що хтось подасть до суду за захистом своїх прав, а основна частина плюне на судову мутотню та так і отримуватиме тільки частину законної пенсії.
Моя вигризена в суді "силова" пенсія вперше була виплачена якраз у лютому 2022 року після 1,5 року судового розгляду, і у перші місяці війни, коли грошове майже не платили, йшла на купівлю амуніції, а зараз навіть не покриває витрати на ремонти, обслуговування і заправку пікапа (за штатом моєму підрозділу авто "не положено"), а також на придбання антидронової зброї та *********** до неї (у штаті теж немає).
показати весь коментар
24.10.2024 15:41 Відповісти
Два примера: 2014 год, 1)Знакомого призвали (сержант) не имел пенсии вообще, год отслужил, обещали много , а когда пришло время государству расплачиваться ( за вас ваша часть не платила в ПФ) ему даже год рабочего стажа не засчитали, не то что какие то надбавки! 2) Офицер (уже с пенсией ) призван по мобилизации 2014 год. После года демобилизован ( тогда такое счастье еще случалось). Два года пересчитывали выслугу, а потом сказали, что пенсия у вас начислялась с большого оклада и это 3% и новый оклад пенсию только понизит! Все! Гудбай.
показати весь коментар
24.10.2024 15:50 Відповісти
Справжніх чорнобильців, ліквідаторів вживих залишилася мізерна кількість, тих хто постраждав також небагато. Колись ці посвідчення штампували і видавали, як зараз УБД... Так що навантаження на ПФУ й далі буде катастрофічно зростати.
показати весь коментар
24.10.2024 15:59 Відповісти
Вже ******* «миваснепосилали»лами
показати весь коментар
24.10.2024 16:14 Відповісти
Ви нас не посилали. Це відношення 30 років мафії при владі до ЗСУ. АЛЄ пройшло 30 років дерибану і ми не можем утримувати ЗСУ бо "дорого" (дерибанити і ТУПО привласновати землі, майно ЗСУ хочеться) а утримувати особовий склад (а кому він потрібен при таких як ШІСТЬ ШІСТОК) - дорого - то хай і валять в господарство України (чиє??). Зато ТЕПЕР (2022 і далі до сьогодні) виходить що і як в статуті Совка (солдат матрос обезьян) - ХТОСЬ КОМУСЬ ЩОСЬ ВИНЕН. Тільки ХТОСЬ ( мафія) винен державі УСЕ (Заводи і пароходи і навіть землю) а 95% НЕ мають НІЧОГО з батьківщини ( наголос на першому складі) тому що їх батьківщину ВЖЕ скупили ПАПЄРЄДНІКІ. А у більшості що лишилось - ЦЕ сім'я - а для її захисту МАФІЯ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ. Хочете щоб за ваше лайно, яке на сьогоднішній день є УСІМА гілками влади хтось воював?? Не думаю що це лайно піде на угоду з громадянським суспільством. Тим більше ВИ ПОДИВІТЬСЯ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ЗСУ!. Те з чого ми починали. Обділені і обібрані ті хто ще живі і служать, вимушені витрачати кров'ю зароблені гроші на саме необхідне, незабезпечені і кинуті ті, хто втратив здоров'я (на ту ж інвалідність і пенсію), кинуті сім'ї загиблих , які судяться з державою, яка їх призвала і ЧЕРГОВИЙ РАЗ КИНУЛА. Отака реальність.
показати весь коментар
25.10.2024 10:37 Відповісти
Доволі сумбурно.
Якась каша.
Але ваш загальний настрій проглядається і ним ви мене не здивували, він як у більшості громадян України - відчуття безладу і безпорадності.
Але, головне визначитись чому такі настрої і тверезо оцінити минуле, тепернішнє, хотіла написати і майбутнє, але в країні проти якої воює вся орда темряви і внутрішнє взаємопоборювання еліт, шляхом натравлення один на одного «простолюлин», важно навіть примарно його побачити.
Перше - хто не приходив до влади, то першим чином починав грабувати країну, міняти під себе закони і навіть конституцію.
Єдиною відмінністю було удосконалення схем розкрадання і послаблення держави, з метою пертворення її на колос на глиняних ногах. Найгеніальнішою схемою виявилось залучення «міжнародників» і їх наглядових рад, рад доброчесності, всіляких го, що паразитувли і паразитують вже по-чорному на темі «боротьби» з корупціює і за все хороше проти всього поганого, не розкриваючі скільки на цьому вони реально зароблять і не сплачуючі податків.
Це треба не мати розуму аби не співставити результати 144 вже мабудь тисяч реформ і їх реальні наслідки які зробили країною немічною, а всіх нас закритим в «периметрі» «ресурсом».
Схеми розграбування удосконалюються щомиті, і цей процес беззупиний, бо легкі гроші це страшніший за все наркотик.
Вже дожилися, що аби добратися до корита, треба не досягнення і доброчесність реальну показувати, а «шатать» країну так, щоб народ наступного обирав впавши у відчай і страх. Це огидно і дуже підступно, це підло безмежно. Це безвідповідально і злочино!

Тепер я вам відповім з приводу, що зараз в нас просто справжня жорстка і моторошна диктатура😂

Шановний пане Василь Синиця, ви застрягли в звичайній політпропаганді, не бажаючі самостійно ознайомитись щож є насправді диктатура, диктатор і тираня. А то б ви знали, що при диктатурі не може бути безладу, хаосу, майже не керованності державних процесів в багатьох її сферах. Саме те, що зараз є в нас.
Єдиним хто намагався статит диктатором, і дещо в цьому приуспів, це був Кучма, тому що в Україні він вбачав великий потенціал як для власної наживи так і для нащадків. І це було для нього більше ніж мотивація стати справжнім диктатором.
Тому саме при ньому були сильними, захищеними всі силові органи, прокуратура і суди. Бо порядок в країні це можливість утримати владу. Саме тому його обрали двічі, і ще трохи і було б вічно. Але він на догоду зрвнішньому тиску і власній сім'ї яка хотіла якшатися з європейськімі владоможцями, аби легалізувати накрадене бещ проблем на заході і там окублиись, почав реформи силових структур, бо саме вони завжди найбажаніша і перша ціль на шляху руйнування держави і права, а також незалежності влади і країни вцілому.
Всі інші, приходячи до влади, аби на ній утриматись подовше, намагалися відновити вагу і серьозність силових структур, розуміючі, що без них і порядка в країні вони ніхто і у владі транзитом на короткий час. Але нікому не дали західні партнери це зробити, як не дають зараз ******* зброю, дальнобійні ракети і дозвіл бити по рашці, бо єдине, що їх влаштовує - це залежна Україна аж до непристойності. Це воаштову дивним чином, мабуть збіг🤔, і пуйла з його болотами.

Тому ми там.де ми є. І першою ознакою втрати влади, або відверте небажання бути в ній в подальшому, це виставлення на лобне місце для принижень, зламу, відвертому булінгу та деморалізації завжди будуть силові структури, тим більше суди і прокуратура!

*****,аплодує стоячи поряд з шольцами саліванами і іншими стурбованим заходу і сходу.
показати весь коментар
25.10.2024 11:30 Відповісти
Так розумію що коли кажуть про нестачу грошей ПФ і підвищення податків, то їх не вистачає не пересічним громадянам з пенсією 3тис після 60-ти, а прокурорам, суддям, чиновникам і т.д., з пенсією 100тис+ після 40
показати весь коментар
24.10.2024 16:03 Відповісти
Ясна тольки одне, що травля силовиків і навіть тих хто вже пенсіонер, спланована акція тих кому не дає спокою бажання осідлати владу і зіжрати не тільки те що лежить в державне корито і того хто в давці туди випадково впаде, але вже і само корито.
Це кримінал і рашисти з їх корисними ідіотами яких купа тут в телеграм в тіктоці і буквально в кожній шпарині куди може пролізти воша.
Біда і трагедія України в нас самих, ми легко жеремо брехню, чубимось і ми безмежно ліниві, аби самим перевірити де брехня, а де правда, хто бреше, а хто займається хейтом заради читабельності своїх сторінок і заробляні на лінивих і неосвічених лохах чи мале бабло і впізнанність.
Дико, що влада все це допустила і не бачить в цьому страшної біди.
Або бачить і мета зовсім інша ніж законність порядок і сильна країна.
Ми як соплі в валізі, яку трусять всі кому не лінь((
показати весь коментар
24.10.2024 16:11 Відповісти
Зате нарешті ми дізналися про справжню причину досі триваючого судилища над Червінським - винуваті адвокати, погано працюють...
показати весь коментар
25.10.2024 08:36 Відповісти
Лазоренко лариса, а кому це хочеться "осідлати владу"? "Осідлати" УЗУРПОВАНУ ЗЕЛЬЦЕМ ВЛАДУ?
показати весь коментар
25.10.2024 08:02 Відповісти
Тим кого відірвали від корита.
Хоча якщо бути на сто відсотків, від корита нікого не вдалося відірвати, всі рила в ньому хто біля нього вже всі 30 років незалежності. Просто рила стали ширше, корито меншим, а апетит звірський.

І ще, за 30 років жодної відповідальної влади, хоч би які виклики не були. Сил вистачало завжди тільки на жор.

Але, я бачу цю тенденцію добре, що вже на підході до корита і до свиней, що біля нього товкуться всі 30, молодих хоч і облізлих плямистих шакалів і гієн, селекційного потомства влади і криміналу, в кому кров шумить і є бажання зжерти свиней які доїдають корито, без сумління совіті, без озирання на законність і тим більше - на порядок. Точать ікла в свої блогах і не паряться ні навчанням ні роботою.
показати весь коментар
25.10.2024 09:16 Відповісти
Колись зустрів у російському інформаційному простоі цікаву сентенцію:
"Законность в России - это когда ограбившие всю страну воры устанавливают хоть какой-то порядок, но только для того, чтобы их самих не ограбило подрастающее поколение реформаторов...".
Те саме за останні п"ять років реставровано й у нас...

показати весь коментар
25.10.2024 10:35 Відповісти
Як точно! Коротко, але надзвичайно влучно!

Але в нас немає навіть таких настроїв у владі. Можливо своє майбутнє в Україні не має наміру продовжувати, тм більше у владі.
показати весь коментар
25.10.2024 11:44 Відповісти
...продовжу. може тому, що все нажите непосильною працею не в Україні.
показати весь коментар
25.10.2024 11:45 Відповісти
Непереконливо змішуєш брехню і реальність. По чому зараз робочий день на ботофермі??
показати весь коментар
25.10.2024 10:40 Відповісти
При союзі батьки дітям говорили:"не хочеш працювать йди в міліцію"
показати весь коментар
24.10.2024 17:05 Відповісти
Тих чернобильців, які ліквідували, вже нема а пенсії получають шарлатани
показати весь коментар
24.10.2024 17:31 Відповісти
Хто це?Звідки вони?А...Це мабуть інопланетянє...Тоді з якої планети?А,як я не здогадався...,мабуть вони прилетіли " таємно"...Ото вони десь тут...Десь т ...ут..Десь тут...Десь....
показати весь коментар
24.10.2024 19:00 Відповісти
Мусара і в 40 років інваліди - пенсіонери + зарплата в якомусь ТЦК чи на іншій держслужбі.............
А ви трактористи в окоп !
показати весь коментар
24.10.2024 19:20 Відповісти
У нас весь бюджет отходит олигархам, мафии и чиновникам-силовикам. Конечно такая страна будет бедной и из неё будут убегать люди.
показати весь коментар
24.10.2024 20:03 Відповісти
Унас нафирме работал один Чернобылец инвалид 1 группы( группа это человек неспособный существовать без дополнительнойвнешнейфизпомощи и или изтермии-тоесть лежачийумирающий). Так вот этот инвалид работал ГРУЗЧИКОМ. Причем много лет. Как он гоорил на 1 день была командировка в Чернобыль(через 3 мес после аварии)где они менее чем за день просверлили скавжину питьевой воды и он не плучив никакой дозы имеет статус Чернобыльца. И уже тогда пр Кучме среди руководителей районов было мдно иметь статус Чернобыльца-инвалида
показати весь коментар
24.10.2024 20:14 Відповісти
Був в Україні генпрокурор Потебенько. Він- чернобилець-офіційно.
Приїхав до шлакбаума, переліз , поставив печатку і поїхав назад.
А у нас було інше- працювали в зоні, а відрядження виписували
до Білої Церкви. Коли люди виходили на пенсію, їм відповідали
" а Ви були в Білої Церкві і статусу ви не маєте.
А коли проходили медогляд, виявилось ,що кальцію вже нема.
Стара єврейка просвітлила -" Стронцій 126 весь кальцій вибив."
Отак Ми стали інвалідами -- " Колінні суглоби та шейки бедра требують
заміни" А це вже кошти і не малі-- приблизно 1млн .грв.
Ось Вам і дійсність. А інвалідність не можемо довести.
показати весь коментар
24.10.2024 20:56 Відповісти
За подрыв экономики и хищения в особо крупных , при совке было единственно правильное решение - расстрел.
показати весь коментар
25.10.2024 07:09 Відповісти
А шо ж ви шановні папери про відрядження уважно не дивились? Так вам замість Чорнобиля могли папери до Зімбабве виписати… а потім спробуй доведи що ти не нєгр! За нашими чиновниками особливий догляд потрібний, тільки таким чином!!! Інакше роздягнуть тебе пересічного до трусів і змусять смоктати товсту зелену чупа-чупу.
показати весь коментар
25.10.2024 14:09 Відповісти
Бардак в кубі. Тотальне розбазарювання коштів в країні, що спливає кров'ю!!!
показати весь коментар
25.10.2024 10:28 Відповісти
Норм, закрийте пельку й. Не пдіть . Ви це з знали , голосували. В 19 . Тепер смокчіть
показати весь коментар
25.10.2024 13:41 Відповісти
Ото ж падлюки ці чорнобильці та пересічні пенсіонери! Ну прямо об'їдають до нитки той худенький бюджет України. Ну звісно ж, у всьому винні лише совки, комуняки, пенсіонери і т.д. Прокурорам ж на мільйонні пенсії не вистачить, ну принаймі не всім. Банда "зе" вже давно розмірковує, як би то так зробити, щоб ці кляті пенсії ну взагалі не платити? І скоро вони це зроблять. Як? Да просто - скажуть, що у пенсіонерів є їх діти, то хай вони їх і утримують. Ось і все буде. А це просто справа часу.
показати весь коментар
31.10.2024 08:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 