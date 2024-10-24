Призначені за рішеннями судів пенсії силовикам та "чорнобильцям" обходяться у 67 мільярдів на рік, – Рахункова палата

На виплату підвищених завдяки рішенням судів пенсій співробітникам силових органів та "чорнобильцям" Пенсійний фонд щороку витрачає 66,5 мільярда гривень.

Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила на своїй сторінці у Facebook за результатами аудиту роботи Пенсійного фонду в умовах воєнного стану.

За її словами, під час аудиту з'ясувалося, що законодавчі прогалини створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах пенсіонерами, що були військовослужбовцями силових структур та особами, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.

"Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн на рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими", – зауважила Піщанкська.

Вона додала, що водночас навантаження на Пенсійний фонд зростає, адже станом на початок квітня 2024 року на кожну тисячу платників ЄСВ припадало вже 945 пенсіонерів.

Крім того, аудиту Пенсійного фонду виявив низку інших проблем.

Зокрема, за період воєнного стану борги підприємств, установ, організацій перед Пенсійним фондом зросли до 50,3 млрд грн. При цьому зменшилася чисельність найманих працівників, а прогнозні показники зростання фонду оплати праці не справдились.

Крім того, невирішеною залишалася і проблема заборгованості ПФУ в частині виконання рішень суду, джерел для погашення якої немає взагалі. Таким чином, на 1 липня 2024 року обсяг заборгованості становив 73 млрд грн, це – 10 % обсягу бюджету ПФУ на 2024 рік.

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Аудитори Рахункової палати також виявили понад 800 тис. пенсіонерів, які отримували пенсії на тимчасово окупованих РФ територіях і на територіях активних бойових дій більш ніж 2,5 роки без фізичної ідентифікації. На виплату пенсій цим громадянам було витрачено 7,7 % всіх річних видатків на виплату пенсій у 2024 році.

Водночас щонайменше 4 млрд грн на рік витрачено на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

Як повідомлялося, за даними проведеного Рахунковою палатою аудиту, за час воєнного стану половину видатків Пенсійного фонду на виплату пенсій вдалося профінансувати завдяки коштам проєкту РЕАСЕ, який фінансують міжнародні донори, у тому числі уряд США.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік з видатками у сумі 860,9 млрд грн.